Cámaras en las calles y una mochila de delivery: las claves para detener a tres sospechosos de matar a un joven en José C. Paz

Una mochila roja de "Pedidos Ya" y el seguimiento de cámaras fueron clave para la identificación y detención de tres sospechosos acusados del crimen de David Elías Ojeda Vázquez, el joven que regresaba del gimnasio y fue asesinado de un disparo por la espalda en José C. Paz para robarle la moto.

La Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín y la SubDDI de José C. Paz realizaron ocho allanamientos este lunes por la noche que finalizó con la detención de tres jóvenes identificados como D. S. Leiva Bernal (19), de nacionalidad uruguaya; R. E. Vargas (20) y un menor de 16 años.

Los dos sospechosos mayores de edad fueron detenidos mientras caminaban por la calle. Ambos quedaron imputados por el homicidio agravado de Ojeda ; mientras que el menor está acusado de haber facilitado a estos dos la moto Honda Wave 110 cc con la que cometieron el hecho.

La policía llegó a los sospechosos gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad tras el crimen, que se cometió el lunes 7 de septiembre por la noche, cuando el joven regresaba desde el gimnasio hacia su casa en una moto Honda XR150.

A la altura de las calles Polonia y Piñero, en José C. Paz, fue abordado por dos motochorros armados que lo tiraron al piso y le dispararon por la espalda. Ojeda quedó varios minutos sobre la vereda hasta que fue trasladado al Hospital Mercante, donde finalmente murió.

En el lugar, Policía Científica secuestró una vaina calibre 22.

Los investigadores reconstruyeron el camino de fuga de los sospechosos gracias al análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas.

Un punto importante de la identificación fue que los motochorros estaban disfrazados de repartidores de la aplicación de envíos "Pedidos Ya", ya que utilizaban una mochila de color rojo y gris.

En los allanamientos, pedidos por la Fiscalía Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, a cargo de la fiscal Paola Campos, y del Juzgado de Garantías interviniente, se logró secuestrar la caja de pedidos, la moto utilizada en el hecho, un casco y varias vestimentas de los acusados.

El viernes se realizaron otros procedimientos, en los que se logró el secuestro de varios teléfonos celulares y dos chapas patentes de motos que tenían pedido de captura por robos del 2023 y 2025.

David Elías Ojeda Vázquez, más conocido por su familia y amigos como "Tito", tenía 22 años . El lunes por la noche regresaba del gimnasio cuando fue abordado por dos motochorros vestidos como repartidores de Pedidos Ya, en el cruce de las calles de Polonia y Piñero, en José C. Paz.

Los ladrones lo interceptaron para robarle. Elías aceleró la moto Honda XR150 de su hermano para escapar , pero los atacantes le dispararon por la espalda, perdió el control y cayó sobre la vereda. Todo quedó registrado en una cámara de seguridad.

Los ladrones huyeron con la moto mientras que "Tito" estuvo 15 minutos tirado a la espera de una ambulancia. En ese lapso, una vecina que es enfermera le realizó maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP). Luego, el joven fue llevado hasta el Hospital Mercante, donde finalmente murió.

"El pibe estaba pálido y no respiraba. La Policía llegó de inmediato, la ambulancia tardó unos 20 minutos" , recordó Javier, un vecino de la cuadra donde murió Elías.

Para sus amigos y familiares, "Tito" era un chico emprendedor, positivo y que siempre te hacía reír. Trabajaba vendiendo artículos como teléfonos celulares, ropa, zapatillas o perfumes.

"Se las arreglaba buscando qué podía vender", dijo a Clarín la familiar de un amigo del joven, con quien compartió varios momentos.

Otro amigo de Elías lo calificó como "una persona excelente, muy sana y que le gustaba el deporte".

"No tenía vicios, era un emprendedor excelente siempre se la rebuscaba, una persona muy buena con una vibra muy positiva contagiosa, una persona alegre con muchos sueños grandes con muchas ganas de vivir, muy familiero, muy amiguero se hacía querer en todos lados", afirmó.

Fuente: Clarín