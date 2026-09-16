Brutal femicidio en Rosario: un hombre roció a su novia con un líquido inflamable y la prendió fuego mientras la chica dormía

Naiara Esperanza Coronel , de 20 años, murió luego de haber sido prendida fuego mientras dormía en su casa de la ciudad de Santa Fe . Su pareja, de 34 años, está imputado por el femicidio .

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes pasado, cuando entre las 2 y las 3 de la mañana, en una vivienda de calle Estrada al 1900 del barrio 12 de Octubre , el agresor roció un líquido inflamable sobre la chica y le prendió fuego.

Según informó el sitio Rosario 3 , la joven sufrió graves quemaduras que afectaron a entre el 85% y el 90% del cuerpo y fue trasladada al hospital José María Cullen donde falleció horas después como consecuencia de una falla multiorgánica.

Fue el mismo acusado, cuya identidad no se dio a conocer, quien trasladó a la mujer al centro de salud , donde acto seguido fue detenido .

La causa es llevada por la fiscal Natalia Giordano , quien explicó que la pareja convivía desde el año pasado y describió una relación atravesada por “malos tratos, celos, insultos, agresiones físicas y psicológicas del hombre investigado hacia la mujer”.

Al acusado se le atribuyó la autoría del delito de homicidio doloso calificado por el vínculo , mientras la investigación continúa.

En este sentido, fue La Voz del Interior quien reportó que, según Giordano, las medidas realizadas posteriormente durante la investigación permitieron avanzar con la hipótesis de un ataque femicida .

La imputación fue entonces formalizada al día siguiente del ataque ante el juez Luis Octavio Silva .

Trascendió además que la representante del Ministerio Público solicitará que el hombre permanezca detenido bajo prisión preventiva . Mientras tanto, familiares de Naiara expresaron su dolor en las redes sociales y reclamaron justicia por la joven.

“Tenías apenas 20 años , tantos sueños, tantos momentos por vivir”, escribió una familiar, quien agregó: “Ahora lo único que nos queda es el inmenso dolor de tu partida”.

Fuente: Clarín