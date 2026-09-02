“Cada fracción de grado costará vidas”: la ONU admitió que estamos cerca de superar el aumento límite de 1,5 °C fijado por el Acuerdo de París

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció hoy que será inevitable que el planeta supere los 1,5 °C de aumento de la temperatura promedio en los próximos años, límite que había sido fijado por el Acuerdo de París en 2015. Así lo declaró el saliente secretario general de la ONU, Antonio Guterres , a partir del último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), “Limiting Overshoot” (Limitar el exceso, en español) , publicado este 2 de septiembre.

El informe concluyó que el aumento de la temperatura global está encaminado a superar los 1,5 °C en los próximos años. “Las olas de calor extremo de este verano, los incendios forestales y las inundaciones mortales son una advertencia de lo que nos espera. Cada fracción de grado costará vidas, destruirá medios de subsistencia, profundizará la desigualdad y acercará a los ecosistemas a daños irreversibles ”, declaró Guterres en el comunicado oficial, donde también advirtió que todavía es posible actuar frente a esta crisis.

En la ciencia climática, los aumentos de la temperatura global se miden respecto al período preindustrial. La base es la temperatura global promedio del período 1850-1900. Según la NASA , hoy tenemos 431 partes por millón de CO2 en el aire, y la temperatura aumentó 1,42 °C respecto a esa época. Esta comparación es clave, pues los científicos atribuyen este aumento de la concentración de gases a la actividad humana , especialmente la de los últimos 150 años.

Aunque el aumento de 1,5 °C que se espera que se instale en los próximos años parezca poco, este cambio no se había registrado de forma tan veloz, al menos en los últimos 2000 años , y representa modificaciones en los climas de todo el mundo.

De acuerdo con las proyecciones del programa de monitoreo climático europeo, Copernicus , de seguir la misma tendencia de emisiones, en menos de tres años superaremos este límite de temperatura. Además, según expertos, la tendencia a la suba de la temperatura sigue en aumento

En el reporte de Pnuma se planteó que las temperaturas todavía pueden volver a situarse en línea con los objetivos de largo plazo del Acuerdo de París , mientras que la adaptación y la resiliencia para hacer frente a los impactos climáticos deben impulsarse con urgencia.

Hay dos hechos que son un consenso para la mayoría de los científicos y gobiernos del mundo. Primero, que la temperatura global está aumentando, y segundo, que esto corresponde al aumento de la concentración de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero .

El último reporte del Grupo I del IPCC, que congrega a cientos de científicos de todo el mundo, modela cinco escenarios distintos. Rutas que el planeta podría recorrer dependiendo de las decisiones que el ser humano tome; todo gira en torno a si aumentamos o reducimos nuestras emisiones.

En esa línea, existe un vínculo más que relevante entre el nivel de emisiones y la capacidad productiva, sumado al tipo de industrias y la cantidad de personas que hay en cualquier territorio. Según el propio IPCC, esto se debe en gran parte a que la base de la producción mundial hasta hoy se impulsa gracias a la combustión de carbón, petróleo o gas.

De ahí que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le adjudique a la generación de energía fósil un rol preponderante en la crisis climática. Sin embargo, no es el único. El transporte, la agricultura, la ganadería y el resto de los sectores productivos son contribuyentes, y la Argentina no es la excepción. De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, el 50% de las emisiones del país provienen de la producción de energía y casi un 40% de la agricultura, ganadería o procesos vinculados a estos dos sectores. El resto se reparte entre las otras industrias y la generación de residuos. El aporte del país no supera el 1% de las emisiones globales.

El reporte indica qué podría pasar en diferentes zonas del planeta dependiendo de cuánto aumente la temperatura. En el caso de la cuenca del Plata —que comprende el sureste brasileño, parte de Uruguay, Paraguay y la Mesopotamia argentina—, hay una alta probabilidad de que aparezcan tormentas con más frecuencia y que en cada episodio caiga más agua de manera más violenta .

En 2015, 196 países del mundo firmaron el Acuerdo de París, un documento en el que se condensaron los objetivos primordiales para limitar el aumento de la temperatura a menos de 2 °C, aunque tratando de que no se supere el 1,5 °C.

Para alcanzar ese objetivo, el acuerdo establece que los países firmantes, entre los que se encuentra la Argentina, deben presentar periódicamente contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) , con sus planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero .

Estas contribuciones deben actualizarse cada cinco años y, en principio, aumentar progresivamente su ambición. El acuerdo también planteó alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropogénicas y las absorciones de gases de efecto invernadero en la segunda mitad del siglo, en el contexto de reducciones rápidas de las emisiones.

Sin embargo, las emisiones siguen en aumento desde entonces, aunque vale decir que con una desaceleración , en especial en algunas regiones, como la europea. Distinto es el caso de otros grandes emisores como Estados Unidos y China . Este último es, por lejos, el mayor emisor de CO2 del mundo. Y, a pesar de esto, recientes reportes han mostrado un estancamiento de las emisiones chinas, atribuido al fuerte recambio tecnológico en el sector energético en aquel país.

En 2025, apenas horas después de asumir su segundo mandato, Donald Trump anunció su decisión de retirar nuevamente a los Estados Unidos del Acuerdo de París. Mediante una orden ejecutiva, instruyó al embajador estadounidense ante las Naciones Unidas a notificar formalmente la salida y ordenó poner fin a los compromisos financieros de Estados Unidos vinculados a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc) .

Tras el anuncio del presidente estadounidense y la confirmación oficial de su gobierno, funcionarios cercanos a la presidencia argentina habían comentado a LA NACION que existía la intención de seguir los pasos de su aliado norteamericano: “Conceptualmente, no estamos a favor del Acuerdo de París. Estamos evaluando si es factible salir y discutiendo qué implicancias tendría”, admitieron. Sin embargo, esto no sucedió, aunque tampoco se ha trabajado en el cumplimiento de los compromisos del país con el acuerdo.

A pesar de haber elaborado el año pasado la nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de la Argentina, aún no ha sido oficializada ante las Naciones Unidas. De acuerdo con fuentes de Gobierno consultadas, el documento permanece en el archivo de la Cancillería. No se sabe si será aprobado por aquel ministerio.

A partir de una solicitud de acceso a la información, Cancillería informó a LA NACION que hubo algunas reuniones preparativas para la asistencia de una delegación argentina a una sesión internacional técnica previa a la Cumbre del Clima (COP31) de este año, que se celebrará en noviembre próximo. Fuentes de Cancillería aún no informaron la posición ni la estrategia del país en esta cumbre.

Fuente: La Nación