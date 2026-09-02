Black Eyed Peas en la Argentina: la historia detrás de la banda que vuelve a Buenos Aires tras 16 años

El Black Eyed Peas “Summer Tour” se pone abrigo, porque se extendió hasta Sudamérica, en los estertores del invierno de 2026. Por suerte, en el caso del show argentino será en estadio cerrado (el 4 de septiembre, en el Movistar Arena). Y de este modo, el grupo pondrá fin a una pausa con el público local de casi 16 años.

Su último paso fue en noviembre de 2010, con un show en GEBA . Este regreso, aunque no es una novedad, trae desde los cambios de formación hasta los giros musicales que la banda ha dado en la última década y media.

Aquella banda que con el comienzo del nuevo siglo se movía por el andarivel de un pop mundial, apto para todo público, tuvo, en las tres décadas de historia —esas que acaba de cumplir el último año— varias transformaciones , algunas obligadas, otras por propia decantación.

En la cuenta regresiva, la búsqueda del comienzo de esas tres décadas nos lleva a finales de los ochenta, cuando dos chicos que eran compañeros de escuela se lanzaron a rapear en dúo. Ellos eran William Adams (will.i.am) y Allan Pineda (Apl.de.ap), quienes entraron en contacto con el rapero Eazy-E, dueño de un sello discográfico, para tratar de dar sus primeros pasos en el mundo profesional. Para esto reclutaron a otro amigo, Dante Santiago, y formaron el trío Atban Klann .

Si bien graban un disco, en 1995, la muerte del productor Eazy-E (falleció a los 30 años, por complicaciones respiratorias derivadas del Sida), frustró los planes de publicarlos. La partida del mentor significó también una vuelta de página. Santiago es reemplazado por Taboo y el nombre del grupo cambia a Black Eyed Peas. Fue así que en 1995 se planta la piedra basal con el trío fundacional del grupo que perdura hasta hoy . Ya, en aquellos momentos, decidieron incorporar una voz femenina. En los dos primeros álbumes de la banda la cuarta integrante fue “Kim” Hill una cantante de soul.

En el verano (boreal) de 1998, el grupo lanzó su primer disco que tuvo, en parte, remixes de aquellas canciones de Grass Roots , aquel álbum que Will.i.am y Apl.de.ap habían grabado cuando gestaron Arban Klann. Una especie de revancha que se tomaron, luego de varios años de no poder acceder a las bateas (si es necesaria la aclaración, en ese tiempo, los discos, especialmente los CD, se vendían en bateas físicas).

Un detalle que no es menor de aquel registro. Fue el único trabajo de la banda que un par de décadas después tuvo una segunda versión “apta para todo público”. Mientras que la original apareció con la leyenda “Parental Advisory: Explicit Content/Lyrics” —esa que aparecía en los CD para advertir a padres y madres sobre el contenido de las letras (lenguaje soez, drogas, referencias sexuales, violencia, discriminación de todo tipo)— hubo una segunda versión con letras más light, aptas para un público verdaderamente masivo.

Veamos seis situaciones que llevaron a la banda hasta la cima de su popularidad y algunos efectos nocivos que tuvo que superar dentro de su carrera.

Ya con ese repertorio, el grupo pudo colar un par de temas en bandas sonoras de películas y con la siguiente producción, Bridging the Gap (que tuvo participaciones como la de Macy Gray y Esthero) logró vender tres millones de copias . Pero fue recién con Elephunk, de 2003 , que subieron de nivel para alcanzar fama mundial . Una de las piezas clave de ese trabajo fue la incorporación de Fergie. El trío de base, para ese tiempo, ya se lo podía ver como un cuarteto a tiempo completo. Inicialmente, Fergie solo había sido convocada para una canción, “Shut Up” , pero al descubrir su potencial, participó en cinco canciones de ese disco y se incorporó al grupo. La ecuación funcionaba, incluso visualmente. No faltaron quienes bromearon con un eslogan de aquellos tiempos, que respondía a una campaña publicitaria que, entre otras cosas, proponía integración racial. Ese rincón de los Estados Unidos, que reunía al afroamericano, al descendiente de filipinos, al hijo de latinos y a la belleza hegemónica de la nueva cantante.

Por si esto fuera poco, a partir de esta producción el tío fundacional no dio puntada sin hilo en sus elecciones. Elephunk no solo plasmó el hallazgo de la voz de Fergie, también tiene un tema “Where is the love?” (reservado para el final) donde el encargado de poner la voz fue Justin Timberlake .

Pop y rap, distribuidos en salomónicas cuotas. Así comenzó a rodar Black Eyed Peas hacia distintas latitudes . Además, cuando todavía no había llegado la “era” de los “feat” (al menos de manera masiva) el grupo sabía echar mano a este recurso, como pocos.

La banda interpretó rápidamente las herramientas de la industria de la música. Sus canciones comenzaron a sonar en comerciales de la NBA, en publicidades de gaseosas o en un álbum solista de Fergie. Hasta realizaban giras patrocinadas con el fin de que los costos de los tickets para su público fueran más bajos. Y ya en 2006 comenzaron a formar parte del selecto grupo de artistas que reunía multitudes en Ipanema.

El 31 de diciembre de 2006 cerraron la gira del disco Monkey Business con un show en la famosa playa de Río de Janeiro, ante 1 millón de espectadores.

Cuando las cosas parecían bien encaminadas al éxito constante, el grupo decidió poner el freno y tomarse un descanso . Aunque no estaba fijada la fecha del retorno a la ruta, el impasse de dos años sirvió para diferentes causas. Para algunos, tomar un descanso de la actividad musical; para otros, como fue el caso de wil.i.am y Fergie, de encargar proyectos solistas, aunque fueran de muy corto plazo. Como era de esperar, Fergie aprovechó al máximo el impulso de la banda y su álbum en solitario ( The Duchess ), con temas como “Big Girls Don’t Cry”, la mantuvieron en la cima de la ola que había generado con la banda.

El reencuentro del cuarteto llegó con un disco bajo el brazo que se llamó The E.N.D. pero no anunciaba finales. En realidad, era la sigla de The Energy Never Dies. Así se sentían en 2009, para la salida de su quinto álbum, con una energía rebosante. La placa tuvo hits mudiales, como aquel “I Gotta Feeling”, que produjo David Guetta. “Tengo la sensación de que esta noche será una buena noche”, entonaba will.i.am sobre la base machacosa de Guetta, que hasta el día de hoy se recuerda claramente, aunque ya han pasado más de quince años.

Un año después, el grupo ya estaba batiendo récords. “I Gotta Feeling” era el tema de una banda que más tiempo pasaba en la cima del Billboard Hot 100. 27 semanas estuvo allí clavado. Y al momento de cerrar los balances de la industria de la música, The E.N.D . fue el segundo disco más vendido de 2009 a nivel mundial. Quedó detrás del álbum de Susan Boyle, surgida de un programa de cazatalentos.

Si antes de la pausa de 2006 eran capaces de hacer el show del medio tiempo de la 93° Canadian Football League, para 2011 el nombre de la banda era lo suficientemente grande como para hacer el medio tiempo del Super Bowl. Y como había sucedido en la década anterior, la vorágine llevó al grupo a dosificar su actividad y buscar los tiempos para ponerse al día con los proyectos personales. Siempre con will.i.am como vocero y (por sobre todas las cosas) fundador y líder natural, en 2015 el grupo lanza un par de canciones sin la voz de Fergie. Dos años después, la cantante anunció la salida del grupo . Tras varios años de ausencia, la versión “oficial” era que Fergie quería dedicarle tiempo a la maternidad.

Para ocupar su lugar, la banda convocó a Jessica Reynoso (conocida como J. Rey Soul) , aunque no tuvo inicialmente el rol de miembro estable sino de colaboradora.

El grupo entró en la nueva década buscando otras influencias y colaboraciones. Mientras que en la segunda mitad de la década anterior se sumergía en la electrónica de productores como Guetta, esta nueva etapa trajo canciones como “Mamacita”, con J. Rey Soul y Ozuna como invitado especial. Hasta la fecha, su último álbum de estudio es Elevation, de 2022.

Aunque menos conocidas que algunos de sus más grandes hits, hay acciones que la banda abordó desde su Peapod Foundation. A través de esta fundación, el grupo promueve la construcción de viviendas y espacios de salud y educación para niños en situación de vulnerabilidad. En muchos casos, la promoción ha sido orientada a oficios y a actividades de desarrollo artístico. Una de las acciones que ha resultado efectiva es el concierto gratuito que ofreció en Nueva York, en 2011, uno de los momentos de mayor popularidad del grupo, que permitió recaudar 4 millones de dólares.

Puertas adentro del mundo de la música, hubo quienes no vieron con buenos ojos el trabajo del grupo cuando samplearon música de otros artistas, sin autorización. Incluso, en algunos casos tuvieron que pedir disculpas. George Clinton, Adam Freeland y Daft Punk fueron algunos de los que pusieron el grito en el cielo.

Asimismo, han generado varias polémicas con sus canciones, por ejemplo en “Big Love”, donde hablan de la violencia armada en las escuelas, o cuando se han expresado políticamente respecto a temas como los derechos de los inmigrantes y la defensa de las minorías.

Fuente: La Nación