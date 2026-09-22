Brutal crimen en una fiesta por el Día del Estudiante: mataron a un adolescente de 17 años y su mellizo está grave

La celebración por el Día del Estudiante terminó en tragedia para una familia de Pocito, San Juan . Dos hermanos mellizos de 17 años fueron atacados con armas blancas durante la madrugada del lunes, cuando salían de una fiesta en la zona de Médano de Oro. Uno de ellos murió y el otro permanece internado en grave estado.

El hecho ocurrió en la Quinta Don Pedro, donde se habían reunido principalmente menores de edad. Según relataron los padres de los jóvenes, los hermanos fueron atacados en medio de un enfrentamiento y sostuvieron que ambos habrían sido “emboscados” , aunque en un primer momento no pudieron identificar a los agresores.

El ataque ocurrió fuera del predio, sobre calle Alfonso XIII, entre Callejón Zavala y Calle 14 . De acuerdo con la información oficial, los mellizos fueron agredidos a la salida de la fiesta.

Uriel Ríos recibió una puñalada en el pecho y, aunque lo trasladaron de urgencia al Hospital Rawson , los médicos no pudieron salvarle la vida.

Unos 15 minutos después llegó otra ambulancia con su hermano. El adolescente presentaba heridas punzocortantes en el tórax y en el brazo izquierdo y quedó internado.

La escena terminó de dimensionar la violencia del ataque: en pocos minutos, una familia que había enviado a sus dos hijos juntos a una celebración recibió la noticia de que uno había muerto y el otro luchaba por sobrevivir.

Los dos jóvenes trabajaban en un carro panchero . Según personas cercanas a la familia, uno de ellos había estado atendiendo hasta minutos antes de la medianoche y después se dirigió al festejo junto a su hermano.

Después del ataque se desplegó un importante operativo policial en la zona. Personal de la UFI Delitos Especiales , junto con los fiscales Adolfo Díaz y Roberto Ginsberg y peritos de Criminalística, realizó tareas para recolectar evidencias y reconstruir los últimos minutos antes de la agresión.

Uno de los principales objetivos de la investigación es identificar el auto en el que escaparon los atacantes . Por ahora no hay detenidos y los investigadores buscan establecer también si quienes participaron del ataque son mayores o menores de edad.

La causa se analiza además junto con la jueza de Menores María Julia Camus .

Mientras la Justicia intenta reconstruir lo ocurrido, el dolor se trasladó también a la escuela donde estudiaba Uriel. El adolescente cursaba 5° año B y la institución publicó un mensaje de condolencias para acompañar a su familia, amigos y compañeros.

En las redes sociales, sus compañeros compartieron fotos y videos para despedirlo. “ Uriel, danos fuerzas para salir adelante ”, escribieron junto a una de las imágenes.

Otros mensajes repitieron la misma frase que atraviesa a quienes lo conocían: “ Lo que te vamos a extrañar. Nos vas a hacer mucha falta ”.

Fuente: TN