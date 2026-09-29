Balearon a un custodio de la ministra Monteoliva: dos motochorros trataron de robarle el auto en la puerta de su casa

Un custodio de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , identificado como David Farías, fue baleado este martes en González Catán durante un intento de robo en la puerta de su casa.

Según las primeras informaciones, el hombre, de 61 años y suboficial mayor de la Policía Federal , recibió un disparo en uno de sus brazos cuando se resistió a que dos motochorros se adueñen de su auto.

Los delincuentes también resultaron heridos durante el tiroteo que protagonizaron en el lugar. El guardaespaldas de la funcionaria el gobierno de Javier Milei fue trasladado a un centro de salud .

El hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana y, según TN , el hombre regresaba a su casa en su Toyota Etios por la calle Gallardo al 800 cuando los ladrones, a bordo de una moto Yamaha, sin patente, lo interceptaron y abrieron fuego contra su auto, que presenta un impacto del lado del conductor. El hombre está fuera de peligro .

Como respuesta, el custodio de Monteoliva disparó con su arma reglamentaria y durante el intercambio de disparos hirió a uno de los agresores en la espalda .

El segundo asaltante fue trasladado por sus familiares al Hospital Simplemente Evita , donde los médicos constataron que tenía cinco impactos de bala . El custodio, fuera de peligro, también fue derivado a un centro médico para su atención. Ambos agresores fueron detenidos y cuentan con antecedentes.

La causa judicial quedó en manos del fiscal Adrián Arribas , de la UFI Descentralizada N°2 , que trabaja junto a la Comisaría 2° Sur de González Catán para esclarecer lo sucedido.

Según confirmó el propio fiscal, uno de los motochorros tenía pedido de captura desde septiembre de 2025, por un intento de robo a un policía en Provincia de Buenos Aires, en el que el agente mató a uno de los asaltantes y los otros tres -incluido el que ahora quedó detenido- se escaparon.

La ministra de Seguridad, horas después del episodio protagonizado por uno de sus custodios en González Catán, expresó en redes sociales su acompañamiento a quien la cuida y un mensaje a quienes lo atacaron.

"Esta madrugada, el suboficial mayor Farías de PFA, perteneciente a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional, fue herido de bala en un enfrentamiento armado cuando salía de su domicilio en La Matanza. Dos delincuentes intentaron robarle. El suboficial se encontraba en uso de su licencia extraordinaria", relató al principio del posteo en X.

Esta madrugada, el suboficial mayor Farías de PFA, perteneciente a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional, fue herido de bala en un enfrentamiento armado cuando salía de su domicilio en La Matanza. Dos delincuentes intentaron robarle. El suboficial…

Y prosiguió: Acompañamos a él y a su familia en este momento. A nuestros policías los respaldamos. Y los delincuentes, quienes ya se encuentran identificados y detenidos, van a responder ante la Justicia. En Argentina, el que las hace, las paga".

Farías se encuentra fuera de peligro y la causa está bajo investigación.

Ezequiel, hijo de David Farías, el custodio baleado de la ministra Monteoliva, contó la escena con la que se encontró cuando escuchó los ruidos del tiroteo. Relató que vio a uno de los ladrones herido en el suelo, desde donde le dijo que sale a robar porque está "tapado en deudas".

"Yo soy laburante, hago esto porque estoy tapado en deudas" , le dijo el agresor, con un tiro en la espalda, según el joven que, en declaraciones a TN, contó cómo vivió el episodio en el que su padre resultó herido.

Ezequiel vive en el fondo de la vivienda de sus padres, junto a su pareja, detalló, y se despertó "con el estruendo" de la balacera.

Por un episodio anterior y similar, recordó, enseguida se levantó y se dirigió hacia el frente de la casa donde se encontró con el custodio de Monteoliva herido. Además, junto a la moto de los agresores, vio a uno de ellos que intentaba justificar su accionar.

Además, Ezequiel se mostró calmo y aliviado al hablar del estado de salud de su padre. Aseguró que el custodio ya salió del quirófano y que se encuentra "estable y ya fuera de peligro".

Fuente: Clarín