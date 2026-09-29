Balearon a un custodio de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva en un intento de robo en La Matanza

En un nuevo episodio de violencia en el conurbano bonaerense , uno de los custodios de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva fue baleado en un intento de robo en González Catán, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes, cuando el suboficial mayor de la Policía Federal —miembro de la División Seguridad y Custodia— recibió un disparo en el hombro al ser abordado por una banda de motochorros.

“La persona, que resultó ser personal de PFA, llevaba a su esposa a una parada de colectivo. Volvió para su casa y cuando abría el protón para ingresar su auto aparecieron dos hombres en una moto. Comenzó un intercambio de disparos. El efectivo resultó herido en un brazo. Está siendo operado pero se encuentra fuera de peligro”, indicó el fiscal de La Matanza Adrián Arribas, en diálogo con LN+ .

Además, informó que los dos sospechosos resultaron heridos, uno de un disparo y el otro de cinco. “Uno de ellos tiene un pedido de captura por homicidio”, reveló.

Esta madrugada, el suboficial mayor Farías de PFA, perteneciente a la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad Nacional, fue herido de bala en un enfrentamiento armado cuando salía de su domicilio en La Matanza. Dos delincuentes intentaron robarle. El suboficial…

Fuente: La Nación