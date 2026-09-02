Avanza en el Senado el traspaso de la Justicia de menores y de competencias penales a la Ciudad

El traspaso de fueros judiciales y de competencias a la Ciudad de Buenos Aires avanzó un paso hacia su aprobación en el Senado con la firma del dictamen favorable a los convenios que transfieren la justicia de menores y la jurisdicción sobre varios delitos a manos del Poder Judicial porteño.

Se trata de los convenios firmados, en julio último, por los ministros de Justicia nacional, Juan Bautista Mahiques , y de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia , en representación de la administración de Javier Milei y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , respectivamente.

Ambos textos recibieron la luz verde de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda y quedaran, así, habilitados para su discusión en el recinto en la próxima sesión de la Cámara alta.

Los dos convenios se suman al firmado, y ratificado hace poco por la Legislatura porteña, que trasladó a la ciudad la justicia laboral nacional luego de que el juez del fuero contencioso, Enrique Lavié Pico, levantara la cautelar contra la medida que había planteado la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), gremio liderado por Julio Piumato .

Uno de los acuerdos discutidos esta tarde en el Senado establece que la Justicia de la Ciudad asumirá de forma exclusiva el juzgamiento de los delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años . También, la adopción de medidas de protección para menores de 14 años involucrados en hechos tipificados como delitos.

Además, en causas donde haya menores y mayores de edad involucrados en el mismo hecho, la Justicia porteña asumirá la competencia para investigar y juzgar para que no se separe la investigación.

El otro convenio establece los delitos que pasarán a ser jurisdicción de la Ciudad , entre los que se contemplan los crímenes contra la libertad, contra el Honor, la integridad sexual y aquellos relacionados con la seguridad del tránsito y con leyes especiales, como propiedad intelectual.

Los dictámenes a ambos convenios se alcanzó al final de un plenario de comisiones en el que expusieron representantes de los jueces y gremios nacionales y de diferentes estamentos judiciales de la Ciudad de Buenos Aires.

Las opiniones de los invitados estuvieron divididas. Así, el presidente de la Cámara de Casación penal juvenil porteña, Javier Buján , abogó a favor de la aprobación de los convenios como un paso más a favor del fortalecimiento de la autonomía porteña y trasladó, además. el apoyo del Consejo de la Magistratura de la Ciudad al traspaso de facultades y de jurisdicciones penales.

También a favor. habló el abogado constitucionalista Daniel Raimundes , quien se limitó a declarar que los acuerdos están en línea con lo que establece la Constitución y las normas que reglamentaron su autonomía y, en ese marco, su capacidad que tiene la Ciudad de Buenos Aires de tener una justicia propia.

Los gremios y los representantes de asociación de magistrados nacionales se manifestaron en contra. Así, Rocío Herrera (UEJN) calificó los convenios como “un cheque en blanco a la Ciudad para financiar su justicia con los fondos de las provincias”.

En la misma línea se manifestó Gonzalo Martínez Salum , de la Asociación del Poder Judicial de la Nación, quien dijo que los traspasos de los fueros nacionales al ámbito porteño implicarán “una desvinculación masiva de trabajadores judiciales”, y pidió parar el trámite legislativo.

El kirchnerismo, a través del senador Jorge Capitanich (Chaco), manifestó su rechazo y avaló la postura de los dirigentes sindicales. “Compartimos lo que dicen porque este procedimiento es irregular y no cumple con los preceptos del federalismo”, sentenció el legislador.

Fuente: La Nación