Ataque de un perro a una nena de 4 años: Sufrió graves heridas en el rostro

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Una nena de 4 años fue atacada por el perro de su familia y permanece internada con pronóstico reservado. El hecho ocurrió en Villa Dolores, Córdoba.

La menor sufrió heridas de consideración, principalmente en el rostro. Tras recibir las primeras atenciones en el Hospital Regional de Villa Dolores, fue trasladada al Hospital de Niños de Córdoba Capital debido a la gravedad de las lesiones.

Según informaron familiares, la nena evoluciona favorablemente pese a la gravedad del cuadro.

Una tía de la menor aseguró que el perro nunca había mostrado comportamientos agresivos y negó que el animal hubiera sufrido maltrato en el hogar.

Desde la Policía de Córdoba indicaron que no se iniciará una investigación penal, debido a que el perro pertenecía a la familia de la niña y ambos compartían el mismo domicilio.