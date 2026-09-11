Así son helicópteros UH-60L Blackhawk, que el Gobierno le compraría a EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos aprobó “una posible venta” de helicópteros militares a la Argentina por US$140 millones, para “fortalecer la defensa y responder a emergencias.

La primera entrega comprenderá el envío de cuatro helicópteros UH-60L Blackhawk, a lo que se sumarán otros equipos relacionados con el equipamiento militar.

Se trata de aeronaves militares tácticas, diseñadas para el transporte de tropas y misiones de emergencia. Son helicópteros utilitarios de carga media, bimotores y con un rotor de cuatro palas, fabricado por la compañía estadounidense Sikorsky Aircraft.

Entre otras características técnicas, son unidades que presentan un fuselaje de aluminio y materiales compuestos, diseñado para absorber impactos fuertes y proteger a la tripulación, según las explicaciones técnicas de sitios especializados.

Miden unos 16,35 metros de diámetro y tienen un peso máximo de despegue que llega a 9979 kilos, con una capacidad de carga de hasta 4000 kilos.

Según la información difundida por la administración de Trump, el gobierno de Javier Milei solicitó “la compra de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk; y dos motores T700-GE-701D.

Según pudo saber LA NACION , el objetivo del Ejército apunta a avanzar en el reemplazo progresivo de la flota de helicópteros Bell UH-1H del Batallón de Helicópteros de Asalto 601 que se encuentra en Campo de Mayo.

El acuerdo por el equipamiento militar se da en momentos en que el gobierno argentino espera la llegada del segundo lote de seis aviones caza F-16, que se sumarán a las unidades que se encuentran desde diciembre del año pasado en el Área Material Río Cuarto de la Fuerza Aérea.

Fuente: La Nación