Arrestaron al hermano de un intendente bonaerense por balear a un hombre en un ataque mafioso

Ramiro Ariel Aristimuño, hermano del intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, fue detenido este viernes en Punta Alta, acusado de balear a un hombre de 31 años en la puerta de su vivienda. El acusado tiene 42 años y había sido imputado en una causa de narcotráfico que fue anulada. En el momento de su detención, tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo calificado. En tanto, la víctima recibió un disparo en el muslo izquierdo, fue trasladada a un hospital y se encuentra fuera de peligro. Según las primeras hipótesis, el ataque habría ocurrido en el marco de una disputa sentimental.

El hecho ocurrió ayer alrededor de las 14 en una vivienda ubicada sobre la calle 11 de Septiembre al 100 de la localidad cabecera del partido ubicado en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo al medio local Punta Noticias, el dueño de la vivienda, un hombre de 31 años identificado como Federico Nicolás Prestipino, escuchó que golpeaban la puerta y salió a atender. En ese momento se encontró con Aristimuño, a quien conocía, quien le propinó un disparo que impactó en el muslo izquierdo. La víctima, además, declaró que también recibió un culatazo en la cabeza y que el acusado estaba acompañado por otro hombre.

Sobre el móvil del violento hecho, la teoría que manejan los investigadores apunta, en principio, a un conflicto de índole sentimental dado que, según trascendió, una joven de 21 años que habría sido pareja de Aristimuño se encontraba en la vivienda al momento del episodio. En tanto, medios locales indicaron que Prestipino mantenía problemas de vieja data con el agresor, lo que fue incorporado a la causa.

Tras el ataque, intervino personal de la Policía Comunal, la SubDDI y la Secretaría de Seguridad municipal, que logró detener al acusado luego de que escapara de la escena con su cómplice en un automóvil gris. Durante el procedimiento se secuestraron el vehículo, tres armas de fuego, municiones, marihuana, cocaína, una balanza de precisión y dinero en efectivo.

En el caso intervienen la intervención de la UFIJ Nº 15 y la UFIJ Nº 19, y el Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Los acusados quedaron detenidos en la comisaría de Punta Alta, mientras que el herido fue trasladado al Hospital Eva Perón fuera de peligro. A esto se suma un dato que agrava la situación de Aristimuño ya que registraba un pedido de captura vigente por robo calificado, solicitado por la UFIJ N° 11 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Luego de que se conociera el hecho, el intendente Aristimuño difundió un mensaje en redes sociales en el reconoció su vínculo con el principal detenido y buscó despegar la actuación del municipio de cualquier eventual beneficio. “Una de las personas involucradas tiene conmigo un vínculo familiar, es mi hermano, pero eso no cambia mi responsabilidad como Intendente ni el modo en que debe actuar el Estado”, sostuvo, además de remarcar que “no hubo ni habrá privilegios, interferencias ni obstáculos”.

El jefe comunal destacó además el trabajo de la estructura policial del distrito y aseguró que desde el municipio se puso “a disposición todo lo necesario para que las fuerzas actuaran con absoluta libertad”. Y cerró: “Las instituciones tienen que funcionar, y en este caso funcionaron: se investigó, se actuó y se puso el procedimiento a disposición de la Justicia”.

La nueva detención volvió a poner a Ramiro Aristimuño en el centro de una investigación judicial, después de una causa por comercialización de estupefacientes que tuvo fuerte repercusión en Punta Alta y la región.

En 2019, había sido detenido durante una serie de allanamientos. Investigadores lo señalaron por entonces como uno de los presuntos proveedores de droga más importantes de la zona y como parte de una organización dedicada a la comercialización de cocaína y marihuana. Un fallo judicial posterior describió incluso a Aristimuño como parte de la cúpula de la estructura investigada.

Sin embargo, en noviembre de 2021 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca lo absolvió, al declarar la nulidad de uno de los allanamientos que había dado origen al procedimiento. La decisión también benefició a otros dos imputados. Aristimuño recuperó entonces la libertad, mientras la Fiscalía había anticipado que apelaría el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal.

El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, es un dirigente peronista de extracción sindical que llegó al poder municipal en diciembre de 2023, cuando puso fin a ocho años de gobierno de Mariano Uset, de Juntos por el Cambio.

Nacido en Punta Alta el 19 de octubre de 1984, Aristimuño construyó buena parte de su trayectoria profesional, gremial y política en torno al Puerto de Coronel Rosales. Personal de carrera de la administración portuaria, ocupó distintos cargos hasta llegar a la conducción del organismo: primero fue gerente general del Consorcio de Gestión y, luego, el presidente, función que desempeñó hasta 2023.

Durante sus casi dos décadas como trabajador de planta en el Puerto, consolidó su recorrido gremial como parte del Sindicato Único de Trabajadores Portuarios (SUTAP) e integrante de la CGT de Punta Alta.

Para las elecciones de 2023 fue candidato por Unión por la Patria y se impuso en las generales con el 35,37% (12.507 votos) frente al 30,06% de Juntos por el Cambio y el 29,31% de La Libertad Avanza.

Actualmente, por su parte, preside el PJ de Coronel Rosales y se encuentra alineado con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que lidera el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Fuente: La Nación