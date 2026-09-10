Andrea Herranz, profesora en Finlandia: “El salario es de 2800 euros brutos, que queda en 2200 netos y gasto 735 en alquiler”

Andrea Herranz , profesora española de 26 años, se mudó a Helsinki para trabajar como docente de educación infantil y, a través de sus redes sociales, reveló que en Finlandia es posible acceder a un contrato indefinido como profesora desde el primer día, sin necesidad de rendir oposiciones.

El caso de Andrea se volvió viral en TikTok, pero detrás de su relato hay un programa real impulsado por el Ayuntamiento de Helsinki . La capital finlandesa mantiene activa una política de captación internacional para cubrir la falta de maestros en sus escuelas públicas, al ofrecer condiciones laborales que contrastan con la inestabilidad que enfrentan muchos docentes españoles.

El programa de Helsinki propone a los maestros extranjeros un contrato indefinido a tiempo completo desde el inicio, con un salario bruto que ronda los 3.200 euros mensuales . Según detalló Andrea, el sueldo neto puede ubicarse entre 2.400 y 2.700 euros , dependiendo de la experiencia y la trayectoria profesional.

A ese ingreso se suma un bono anual de 550 euros destinado a actividades culturales, deportivas y de bienestar, un beneficio que la propia Andrea destacó como uno de los grandes atractivos del paquete laboral.

“El salario es de 2800 euros brutos, que queda en 2200 netos, gasto 735 en alquiler, 55 de transporte y 230 de comida al mes ”, explicó.

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Mudarse a otro país implica enfrentar trámites y desafíos, pero en Helsinki el propio municipio asume buena parte de la gestión. Andrea explicó que el Ayuntamiento ayuda con el reconocimiento de títulos, la apertura de cuentas bancarias y la búsqueda de vivienda , al aprovechar que es uno de los principales propietarios de inmuebles en la ciudad.

Además, se financian clases de finés tanto antes de comenzar a trabajar como durante los primeros meses, para facilitar la integración. La Red EURES de la Comisión Europea también brinda orientación sobre movilidad laboral, reconocimiento de títulos y condiciones de vida.

Para postularse, los aspirantes deben contar con el Grado en Magisterio de Educación Infantil obtenido en la Unión Europea. Al tratarse de un título universitario oficial, su reconocimiento está garantizado por la normativa comunitaria, sin necesidad de cursar créditos adicionales.

Más allá del salario, quienes ya trabajan en Finlandia destacan el modelo educativo : aulas con pocos alumnos, aprendizaje basado en el juego, contacto con la naturaleza y una cultura que confía en el criterio profesional de los docentes.

Andrea resumió el cambio en su vida: “ Hace unos años estaba frustrada en España buscando trabajo y ahora esta es mi vida ”. El contraste con la realidad española —marcada por la temporalidad, los bajos salarios y las aulas masificadas— explica por qué cada vez más maestras miran hacia Finlandia en busca de estabilidad y mejores condiciones.

Eso sí, la Red EURES recomienda informarse bien sobre el idioma, el reconocimiento del título y las condiciones reales de vida antes de tomar la decisión de emigrar .

Fuente: TN