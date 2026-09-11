Alerta por un reto viral que propone a adolescentes desaparecer durante 48 horas

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Una organización dedicada a la prevención del grooming alertó sobre un reto viral que volvió a circular en redes sociales y que propone a adolescentes ausentarse durante 48 horas sin mantener contacto con sus familias.

La práctica ya había sido denunciada en 2017 y volvió a generar preocupación luego de que se detectaran nuevos casos. Según la advertencia, el desafío se desarrolla en grupos digitales donde los participantes reciben reconocimiento por generar preocupación entre sus familiares y allegados.

La dinámica implica que los adolescentes se alejen de su entorno habitual y corten la comunicación durante dos días. La falta de información sobre su paradero puede llevar a familiares y amigos a creer que el menor está en peligro y activar una búsqueda.

La presión de los grupos digitales

El desafío puede circular a través de comunidades y contactos de distintas plataformas, incluso fuera del círculo habitual de los adolescentes.

La búsqueda de pertenencia, reconocimiento o aceptación por parte de sus pares puede influir en la decisión de participar. La presión de otros jóvenes también puede llevar a un adolescente a aceptar una propuesta que inicialmente no habría considerado.

Uno de los principales riesgos aparece cuando el menor se aleja de su casa sin que ningún adulto conozca su ubicación. La situación puede volverse todavía más preocupante si durante la ausencia entra en contacto con personas desconocidas.

La importancia del acompañamiento familiar

Ante este tipo de situaciones, especialistas recomendaron a madres, padres y adultos responsables prestar atención a los espacios digitales que frecuentan los niños y adolescentes.

El acompañamiento incluye conocer, dentro de lo posible, los grupos de conversación y los contactos con los que interactúan a través de teléfonos, tabletas y otras plataformas.

Aunque los adolescentes puedan percibir esta supervisión como una invasión de su privacidad, los adultos cumplen un rol fundamental para detectar propuestas riesgosas y conversar sobre sus posibles consecuencias.

Desde Grooming Argentina recomendaron no participar de este tipo de desafíos y mantener un diálogo abierto con niños y adolescentes sobre los riesgos de ausentarse del hogar sin informar su ubicación.

La recomendación principal es generar un espacio de confianza para que los menores puedan contar si reciben invitaciones, presiones o propuestas que les generen dudas o incomodidad.