“A Pedro no lo conocía, es un tipazo total”: Troglio aportó 66 audios y pidió detener al principal acusado de la presunta megaestafa inmobiliaria

"Hay gente que perdió los ahorros de su vida", repitió una y otra vez el exmundialista y actual DT de Banfield, Pedro Troglio , desde enero pasado, cuando denunció haber sido estafado por más de 100 mil dólares por una desarrolladora inmobiliaria de La Plata. Ahora, el entrenador pidió la detención de Diego Lacki , principal administrador de la constructora.

Además, aportó 66 audios de WhatsApp a una fiscalía platense por el caso que lo tiene entre más de 150 damnificados por alrededor de 20 millones de dólares y que investigan otras fiscalías de la capital bonaerense. Esas grabaciones muestran mensajes entre Lacki y un hombre identificado como Fernando, un amigo de Troglio que invitó al DT al asado donde conoció al administrador inmobiliario.

Troglio solicitó una medida cautelar a la Fiscalía N° 3 de La Plata a través de su abogado, bajo cuya representación denunció a comienzos de año a la constructora ABES. En particular, este viernes requirió al fiscal instruyente que eleve al Juez de Garantías un pedido de detención para Lacki. Además, solicitó que Macarena Núñez y Juan Ignacio Eulloque, otros administradores de la desarrolladora, sean llamados a declarar como imputados en la causa por administración fraudulenta, conformación de una asociación ilícita y lavado de activos.

En el escrito judicial, el abogado Miguel Molina -que representa a Troglio- aseguran que existe riesgo de entorpecimiento en el proceso de investigación y riesgo de fuga de Lacki . El principal acusado habría tratado de "canalizar denuncias hacia un juzgado donde tenía 'conocidos', así como su presencia personal junto a un potencial denunciante para indicarle 'qué tenía que decir'", añadió el letrado.

El caso se remonta a 2024, cuando Troglio comenzó a invertir en ABES en concepto de adquisición de departamentos en pozo que se construirían en la capital bonaerense, bajo la promesa de rentas mensuales y entrega asegurada de las viviendas, ninguna de las cuales ocurrió. Al menos invirtió 157 mil dólares.

La situación se volvió crítica a fines del 2025 cuando la empresa cambió de manos para avanzar con un plan de acción para evitar una supuesta quiebra.

Esta presunta estafa que denuncia Troglio tendría alrededor de 160 damnificados, mientras que la desarrolladora ABES ya había sido denunciada varias veces por situaciones similares.

Ahora, el DT de Banfield aportó a la fiscalía una batería de 66 audios de importancia para la investigación y comprobantes de transferencias de dinero a cuentas bancarias radicadas en Miami. Quiere que sean incorporados como prueba en el expediente.

En los audios, Lacki reconocía su conducción de los negocios en cuestión, a pesar de que en otras instancias aseguró delegar tareas a terceros. Además, expuso en ellos el modus operandi de los desarrollos que promocionaba.

En enero pasado, Clarín explicó cómo conoció Troglio a Lacki: fue en un asado "con conocidos" organizado por ABES, y quien lo acercó fue un amigo llamado Fernando. Es este último quien hizo de nexo en las operaciones y con quien intercambió los audios.

En algunos de los audios, se oye decir al administrador: "¡Qué lindo la pasamos anoche, Fer! Espectacular. A Pedro no lo conocía, y es un fenómeno , un tipazo total".

Las grabaciones exponen también el ida y vuelta de las negociaciones entre Lacki y quien acercaba posibles interesados en los emprendimientos inmobiliarios. "Si vos juntás cinco inversores que no tienen una afinidad directa, que no son íntimos amigos o personas de mucha confianza, para eso tenés la instrumentación jurídica, Fer", arengaba el administrador. También ofrecía descuentos en determinadas operaciones.

"Para toda la gente que vos me mandes, que son amigos tuyos, tendré una superatención y le voy a hacer un muy buen número para que haga un buen negocio. Gracias, Fer", prometía Lacki.

"Lo único que te pido es que cualquier transferencia que hagan siempre supere los veinte [mil dólares], ¿sí? Para no hacerlo tan, tan largo. De veinte para arriba, mínimo", pedía Lacki.

Troglio y su esposa, Alejandra Alonso, son los nombres más fuertes del listado de denunciantes contra ABES y sus administradores. Otro de los que en marzo se sumó a la moción fue Juan Felipe Orta, actual presidente de la Caja de Seguridad Social de Kinesiólogos de Buenos Aires, que invirtió en proyectos de la constructora por alrededor de 11 y 12 millones de dólares .

Justo por esos días la desarrolladora inmobiliaria Yacoub adquirió ABES, a pesar de que esta última ya atravesaba varios procesos judiciales.

Fuente: Clarín