Violó a su prima durante un cumpleaños y la dejó embarazada: lo condenaron a ocho años de cárcel

Un joven fue condenado a ocho años de prisión efectiva por haber abusado sexualmente de su prima, de 18 años, durante un cumpleaños familiar en Santa Lucía, San Juan. La víctima quedó embarazada como consecuencia del abuso y una prueba de ADN confirmó que el acusado era el padre.

La condena se resolvió en un plazo inusualmente breve. El hombre aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado, antes de que comenzara el debate oral y público. La Justicia tuvo en cuenta, entre otras pruebas, el resultado positivo de la pericia genética.

El hecho ocurrió en enero de 2026 , durante un cumpleaños familiar en una casa de Alto de Sierra. Según estableció la investigación, el joven aprovechó un momento en el que su prima se estaba cambiando para abusar sexualmente de ella en el sector del baño.

Semanas después, la joven comenzó a sentirse mal y tuvo distintas descomposturas que, en un primer momento, atribuyó a problemas gastrointestinales. Sin embargo, en marzo descubrió que estaba embarazada.

El 31 de marzo confirmó el embarazo y ese mismo día contó lo que había ocurrido a personas de su entorno. Dos días después, el 2 de abril, presentó la denuncia formal ante la Justicia, lo que dio inicio a la investigación.

La causa estuvo a cargo del fiscal Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio, con la participación de las doctoras Laura Pintos, Gabriela Fernández y Candela Pastor como auxiliares.

A comienzos de abril, la joven accedió a una interrupción legal del embarazo (ILE), un procedimiento contemplado por la legislación argentina dentro de las condiciones previstas por la ley.

Uno de los elementos centrales de la causa fueron los estudios genéticos realizados durante la investigación. La pericia de ADN dio resultado positivo y confirmó la vinculación biológica del acusado con el embarazo.

Con esa prueba y el resto de los elementos reunidos, la investigación avanzó hacia una resolución judicial en menos de cinco meses. Antes de que comenzara el juicio oral, el fiscal Panetta acordó con la defensa, representada por la abogada Filomena Noriega, y con el propio acusado la realización de un juicio abreviado.

El acusado había quedado detenido con prisión preventiva durante la investigación y continuará en esa situación hasta que la sentencia quede firme.

Fuente: TN