Una bebé murió tras sufrir un corte de 7 centímetros en la cabeza durante una cesárea

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Un informe médico reveló que una bebé prematura sufrió una lesión de siete centímetros de profundidad en la cabeza durante una cesárea de emergencia en Ribeirão Preto, Brasil. La herida habría sido provocada por un bisturí durante el parto, según denunció la familia.

El documento fue elaborado por el Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto a pedido de la Policía Militar y posteriormente enviado al Instituto Médico Legal (IML), que deberá emitir el informe oficial sobre las causas de la muerte.

De acuerdo con el reporte, el corte atravesó al menos cinco capas de protección de la cabeza de la bebé y provocó pérdida de masa encefálica. La lesión alcanzó el córtex temporal derecho, una región del propio cerebro.

La bebé, llamada Serena, nació el martes 18 de agosto mediante una cesárea de emergencia cuando su madre cursaba la semana 27 de embarazo. La intervención fue necesaria debido a que la niña presentó bradicardia fetal.

Tras el nacimiento, Serena fue sometida a diferentes procedimientos médicos, pero su estado se agravó debido a una hemorragia intracraneal. Finalmente murió durante la mañana del jueves 20 de agosto.

Según el informe, la lesión atravesó el pericráneo, el músculo temporal, la fontanela esfenoidal, la duramadre y el córtex temporal derecho.

La madre, de 20 años, aseguró que durante las primeras horas después del nacimiento recibió información que no explicaba la gravedad de la situación. Según su relato, el equipo médico le habría dicho que la bebé estaba bien, que había perdido algo de sangre y que debía realizarse estudios. También le habrían indicado inicialmente que una pinza había provocado la lesión.

El Hospital de Clínicas lamentó lo ocurrido e informó que inició una investigación interna para determinar las circunstancias del procedimiento.

El caso fue registrado ante la Central de Policía Judicial de Ribeirão Preto y quedó bajo investigación de la Policía Civil. La causa fue caratulada inicialmente como homicidio culposo, es decir, sin intención de matar.

El cuerpo de Serena fue sepultado en Serrana, donde reside su familia.