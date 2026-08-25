Violento robo a una familia en Mar del Plata: los golpearon y amenazaron con cortarles la lengua

Un grupo de delincuentes sorprendió a una familia en su casa de Mar del Plata y tras golpearlos y amenazarlos, escaparon con dinero en efectivo y varios elementos de valor. El episodio ocurrió cerca del mediodía y quedó registrado en una cámara del interior de la vivienda .

Los cinco delincuentes irrumpieron armados en la vivienda del barrio San Carlos poco antes de las 10 de la mañana cuando la pareja se preparaba para salir junto al niño para llevar al gato al veterinario. La puerta principal de la casa ubicada sobre la calle Vieytes , entre Urquiza y Pellegrini , estaba abierta, aunque la reja se encontraba cerrada sin llave.

Fue en ese momento que los delincuentes aprovecharon para ingresar sin mayor resistencia. “En un momento, miré para atrás y vi que se metían tres ladrones: dos agarraron a mi marido y a mí se me vino uno con un cuchillo. El cuarto se quedó vigilando en la vereda ”, relató la mujer en declaraciones a La Capital de Mar del Plata.

La secuencia duró más de 20 minutos y durante ese lapso golpearon al dueño de casa e intimidaron al menor de 11 años y su madre . “Me pegaron para que dejara de gritar y me amenazaron con que me iban a cortar la lengua si seguía gritando y con que le iban a pegar a mi hijo”, describió la víctima.

El menor se encontraba en la planta superior cuando comenzó todo. “Mi nene estaba arriba y se encerró en su habitación. Primero no lo descubrieron, pero después sí y lo bajaron”, indicó y añadió que luego de eso, los encerraron a ella y el niño en la cocina.

Al esposo lo dejaron en el living donde utilizaron un palo de hockey para atacarlo a golpes. “Lo desfiguraron a golpes. Hasta con el palo de hockey del nene le pegaron ”, apuntó la mujer. “Nos gritaban: ‘¡Los dólares, los dólares!’. Pero no tenemos dólares”, explicó sobre el motivo por el cual habían ingresado a la vivienda.

Los intrusos recorrieron distintos sectores del inmueble y revolvieron las habitaciones. Arrancaron incluso un pedazo del cielorraso en la planta alta antes de reunir el botín. Se llevaron 300 mil pesos , una PlayStation 5 perteneciente al menor y un par de perfumes importados ; y escaparon en la camioneta de la familia, una Volkswagen Amarok V6 .

En horas de la tarde, los efectivos policiales localizaron el vehículo y aprehendieron a un adolescente de 16 años que estaría vinculado con el hecho, según explicó el portal local.

Aparentemente se trataba del quinto integrante de la banda que aguardaba al volante de un Peugeot 2008 negro estacionado en las inmediaciones de la vivienda. Parte del robo quedó registrado de forma parcial por las cámaras de seguridad de la propia vivienda y por dispositivos instalados en casas de vecinos. Uno de los dispositivos ubicados dentro del domicilio captó parte del asalto hasta que los delincuentes advirtieron su presencia y la desconectaron.

Tras darse a la fuga, arribaron al domicilio las ambulancias del SAME para atender a las víctimas, entre ellas el hombre que había recibido la golpiza. l personal de la comisaría novena y peritos de la Policía Científica también se trasladaron al lugar para intervenir en el procedimiento. El fiscal Mariano Moyano quedó a cargo de la investigación con el objetivo de identificar y ubicar al resto de los integrantes de la banda.

Fuente: Infobae