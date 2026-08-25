Manuel Manzano, veterinario: “Para ganarte el amor de un gato tenés que aprender a ignorarlo y respetar su espacio”

Muchos dueños de gatos conocen esa sensación de convivir con un animal que parece indiferente. Según el veterinario Manuel Manzano , la frase más repetida en su consultorio es: “mi gato no me da atención, lo llamo y no viene” .

El experto reveló que hay ciertas formas para lograr que el felino se acerque por voluntad propia. El secreto, según Manzano, está en respetar el espacio del animal y establecer rutinas claras, dos pilares que todo gato necesita para sentirse seguro.

El especialista sostiene que la clave para ganarse el cariño de un gato es, paradójicamente, aprender a ignorarlo . No hay que perseguirlo por la casa ni mirarlo fijamente, ya que eso puede hacer que se sienta acosado y reaccione con estrés o incluso agresividad.

“Si quieren acercarse al gato, la mejor manera es ignorarlo” , recomienda Manzano. Arrinconar al animal o forzar el contacto solo genera rechazo y puede poner en riesgo al propio tutor.

Las caricias tampoco deben ser indiscriminadas. El veterinario aconseja tocar solo las zonas donde el gato tiene glándulas de feromonas: la parte inferior de las mejillas, la barbilla y detrás de las orejas . Al frotarse en esas áreas, el felino deposita su olor y reconoce a la persona como parte de su entorno de confianza. Otras zonas, como el lomo, la cola o las patas, deben dejarse para más adelante.

Mirar fijamente a un gato suele interpretarse como una amenaza. En cambio, existe un gesto que ayuda a generar confianza: el “beso de gato” , que consiste en mirar al animal durante dos o tres segundos y luego parpadear lentamente. Según Manzano, los felinos lo perciben como una señal de pertenencia y aprecio.

El juego también es fundamental para fortalecer el vínculo. El veterinario recomienda dedicarle al menos cuatro horas semanales , repartidas en sesiones diarias de media hora. Los juegos de caza son los preferidos: se pueden fabricar juguetes caseros con un cordón y un tubo de cartón, o comprar cañas con figuras de aves o peces.

Para que el gato se sienta seguro en su nuevo hogar, Manzano sugiere aplicar la regla del 3-3-3 : tres días para explorar el territorio, tres semanas para establecer una rutina y tres meses para integrarse por completo . La constancia y la paciencia durante este proceso son fundamentales para que el animal reconozca el hogar como un espacio propio.

Si se respetan estos tiempos y se aplican las pautas recomendadas, el veterinario asegura que el gato terminará respondiendo al llamado, comerá de la mano y buscará la compañía de su tutor de manera espontánea.

Fuente: TN