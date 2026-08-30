Violento asalto en un campo: golpearon y secuestraron durante varios kilómetros a un reconocido productor papero

ZONALES





Un violento asalto tuvo como víctima al reconocido productor papero Walter Hernández, quien fue sorprendido por un grupo de delincuentes armados mientras se encontraba junto a integrantes de su familia en un establecimiento rural ubicado en la zona de La Polola, en el partido de General Pueyrredon.





El hecho ocurrió durante las últimas horas en una finca situada a unos 12 kilómetros de la Ruta 88, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Octava. Hasta el lugar irrumpieron al menos seis delincuentes, todos con los rostros cubiertos y varios de ellos armados.





De acuerdo con los primeros datos incorporados a la investigación, los asaltantes redujeron a Hernández y a sus familiares y comenzaron a exigirles dinero y distintos elementos de valor. La violencia fue especialmente dirigida contra el productor, quien recibió golpes en la cabeza y el abdomen, entre otras partes del cuerpo.





Pero la situación adquirió una gravedad aún mayor cuando los delincuentes decidieron llevarse a Hernández con ellos. Lo obligaron a subir a su propia camioneta y emprendieron la fuga por los caminos rurales de la zona, trasladándolo durante varios kilómetros.





Finalmente, los asaltantes hicieron descender al productor y continuaron la huida a bordo del vehículo. La víctima, pese a los golpes recibidos, no habría requerido ser trasladada a un centro asistencial.





Durante el asalto, la banda se apoderó de la camioneta, un teléfono celular, anillos, una billetera con documentación y alrededor de un millón de pesos.





La modalidad utilizada y el conocimiento que los delincuentes parecían tener sobre la actividad de Hernández forman parte ahora de las principales líneas de investigación. Los investigadores procuran determinar si se trató de un robo circunstancial o si, por el contrario, la banda contaba con información previa sobre el productor, su familia, el establecimiento y el movimiento de dinero relacionado con la actividad agropecuaria.





Tras recibir el alerta, efectivos policiales se trasladaron hasta el establecimiento rural y comenzaron con las primeras actuaciones. También tomó intervención personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), que trabaja sobre distintas pistas para intentar establecer la identidad de los integrantes de la banda y reconstruir el recorrido realizado durante la fuga.





Uno de los principales objetivos de la pesquisa será determinar también qué ocurrió con la camioneta sustraída y establecer si los delincuentes utilizaron otros vehículos para llegar hasta el campo y posteriormente abandonar la zona.





Hasta el momento no se informaron detenciones y la investigación continúa bajo intervención de la Justicia.





Hernández es una figura reconocida tanto en el ámbito agropecuario como en el automovilismo. Fue campeón de Turismo Carretera y actualmente se encuentra al frente de El Parque Papas SRL, empresa vinculada a la producción de papa para distintos mercados, entre ellos consumo fresco, bastón, chips y semilla.





El violento episodio vuelve a poner en el centro de la escena la problemática de la inseguridad en los establecimientos rurales, donde las grandes distancias, los caminos de difícil acceso y el aislamiento respecto de los centros urbanos representan un desafío permanente para la prevención y la respuesta ante hechos delictivos.





La investigación buscará ahora establecer quiénes fueron los responsables y, especialmente, si detrás del violento asalto existió una planificación previa basada en información concreta sobre la víctima y su actividad económica.