Violenta entradera en Mar del Plata: atacaron a un hombre con un palo de hockey

Tres delincuentes encapuchados irrumpieron este lunes por la mañana en una casa del barrio San Carlos, en Mar del Plata, redujeron a una pareja y golpearon al dueño de casa con un palo de hockey para exigirle dinero y objetos de valor.

El asalto ocurrió cerca de las 10, en Vieytes al 400 , duró alrededor de ocho minutos y terminó con el robo de una camioneta que horas después fue recuperada por la Policía.

El ataque comenzó cuando el propietario, de 33 años, ingresaba a su casa a bordo de una Volkswagen Amarok gris claro y cerraba el portón . En ese momento fue sorprendido por los tres asaltantes, que llevaban capuchas y guantes.

Según informaron fuentes policiales, los delincuentes no exhibieron armas de fuego , pero redujeron al hombre y lo obligaron a entrar a la casa, donde también se encontraba su esposa.

Un video del episodio permitió reconstruir la secuencia. Los atacantes separaron a las víctimas: la mujer quedó encerrada en la cocina , mientras que su pareja fue sometida a golpes con un palo de hockey para que revelara dónde guardaba dinero y otros elementos de valor.

Después de permanecer cerca de ocho minutos dentro de la propiedad , los ladrones escaparon con el botín y se llevaron la camioneta de la familia.

Las víctimas fueron asistidas por personal policial, aunque no necesitaron ser trasladadas a un centro de salud .

Tras la denuncia, efectivos de la comisaría novena comenzaron a analizar cámaras de seguridad privadas y registros del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) .

La investigación, con intervención de la UFIJE N°13 , permitió ubicar la Amarok en la zona de Antártida Argentina y Tomás Yemehue .

A partir de allí comenzó un seguimiento y la Policía desplegó un operativo cerrojo con apoyo del Comando Sur . Finalmente, el vehículo fue interceptado en Olazar y Manrique.

Los dos ocupantes abandonaron la camioneta e intentaron escapar a pie. Uno de ellos, un adolescente de 16 años, fue detenido , mientras que el otro logró escapar y continúa siendo buscado.

La Justicia dispuso que el menor fuera notificado por robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y por el empleo de un arma impropia .

Mientras tanto, los investigadores continúan con el análisis de las cámaras de seguridad y la búsqueda de los demás sospechosos que habrían participado del asalto.

La causa busca ahora determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y localizar a los restantes integrantes de la banda.

Fuente: TN