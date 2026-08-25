Encontraron muerto en la cárcel al abogado condenado por el femicidio de su mujer en un country de Salta

José Eduardo Figueroa murió durante la tarde de ayer mientras se encontraba alojado en el pabellón “F” de la Unidad Carcelaria N.º 1 de Villa Las Rosas, en Salta.

El interno cumplía una condena a prisión perpetua, dictada en primera instancia, por el homicidio agravado por el vínculo de Mercedes Jiménez Kvedaras , y las circunstancias de su fallecimiento son investigadas por la Justicia.

Según informó el Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta , personal de la cárcel fue alertado sobre la situación e intervino de manera inmediata con la activación del protocolo de emergencia correspondiente.

Personal sanitario le brindó las primeras atenciones y posteriormente se dispuso su traslado en ambulancia al Hospital San Bernardo , donde se confirmó su fallecimiento.

Tras conocerse el episodio, las autoridades penitenciarias adoptaron las medidas de resguardo correspondientes y dieron intervención a la Fiscalía Penal N.º 2 y al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) .

Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras continúa la investigación para establecer en qué circunstancias se produjo la muerte .

El Servicio Penitenciario también informó que se notificó al defensor particular del interno y que se iniciaron las comunicaciones correspondientes con sus familiares.

Además, el organismo abrió actuaciones administrativas internas para determinar cómo ocurrió el episodio y verificar los procedimientos implementados durante la emergencia.

El condenado cumplía la pena máxima desde el 30 de abril de 2026, cuando el tribunal integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzo, Eduardo Sángari y Leonardo Feaz lo declaró, por unanimidad, autor del homicidio doblemente calificado por el vínculo y por mediar violencia de género .

El crimen ocurrió el 4 de agosto de 2023 en la casa que la pareja compartía en el barrio privado El Tipal .

Kvedaras, de 37 años, murió por asfixia mecánica mixta producto de estrangulamiento y sofocación. La autopsia y las pruebas presentadas en el juicio permitieron descartar la hipótesis de una muerte accidental y acreditar un contexto previo de violencia de género.

Durante el debate oral se escucharon testimonios de familiares y amigas que relató n episodios de agresión física y verbal, así como intentos de separación que Figueroa no aceptaba.

El tribunal también analizó el estado psicológico del acusado y descartó cualquier planteo de inimputabilidad. Al momento de la sentencia, los jueces dispusieron que continuara detenido en Villa Las Rosas con tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Fuente: TN