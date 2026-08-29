VILLA GESELL - Robaron una moto y a los días la recuperaron cuando hacían piruetas con ella: un menor fue demorado

ZONALES





Una mujer de 43 años denunció el robo a mano armada de su motocicleta en Villa Gesell y, días después, el rodado fue recuperado cuando dos jóvenes circulaban a bordo realizando maniobras peligrosas. Un adolescente de 16 años fue interceptado y quedó notificado por encubrimiento.





El hecho original ocurrió en Paseo 118 y Avenida 8, donde la víctima se encontraba a bordo de su motocicleta Honda Wave S, modelo 2021, de color negro con letras rojas.





Según denunció, fue abordada por un joven que le exhibió un arma de fuego que llevaba en la cintura y le exigió la entrega del rodado. El delincuente tomó la motocicleta y escapó del lugar, sin que se produjeran otras circunstancias durante el asalto.





A partir de la denuncia, se inició una investigación y se solicitó la colaboración de la DDI para intentar identificar al autor y recuperar el vehículo.





La motocicleta, sin embargo, volvió a aparecer días después y en circunstancias particulares.





El viernes 28 de agosto en la zona de Paseo 112 entre Avenida 28 Bis y 31 efectivos policiales observaron a dos jóvenes que circulaban a bordo de una motocicleta mientras realizaban maniobras peligrosas.





Al advertir la presencia del móvil, los ocupantes intentaron escapar. En medio de la fuga, el acompañante descendió del rodado cuando todavía se encontraba en movimiento, mientras que el conductor continuó su marcha.





Los efectivos lograron interceptarlo finalmente en Paseo 112 y Avenida 32. Se trataba de un adolescente de 16 años.





Pero durante el procedimiento surgió un dato que permitió establecer que la motocicleta podía tener un origen ilícito.





Los policías constataron que el dominio colocado en el rodado no se correspondía con la motocicleta. Ante esta irregularidad, verificaron los números de chasis y motor y descubrieron que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro activo, registrado en el marco de una investigación iniciada el 13 de agosto en la Comisaría Primera de Villa Gesell.





De esta manera, la motocicleta fue secuestrada y quedó vinculada a la investigación por el robo denunciado.





La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1 de Dolores, dispuso que se certificara la minoridad del joven y que fuera notificado por el delito de encubrimiento.