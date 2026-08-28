Video: suben a 538 los muertos por las inundaciones en Nepal

La inmensa avalancha que se desató el miércoles en el norte de Nepal, justo en la frontera con China, y que sorprendió a los habitantes de varios pueblos de la zona, que no pudieron refugiarse ante su avance, ya causó 538 muertos. La nueva cifra fue confirmada este viernes por la autoridad de gestión de situaciones de emergencia.

En tanto, desde China reportaron cinco muertos en la región autónoma del Tíbet, con lo que el balance provisional total del desastre es de 543 muertos y más de 1400 desaparecidos.

Asimismo Nepal ordenó a los equipos de rescate que buscan sobrevivientes ponerse a salvo, ya que un lago formado por el reciente deslave se rompió en el Tíbet chino, lo que aumenta el riesgo de nuevas riadas.

Hasta el momento se recuperaron 474 cuerpos después de que el miércoles se desatara una pared de agua helada y lodo, similar a un tsunami, que sepultó viviendas, derribó puentes y arrastró vehículos tanto en Nepal como en la región autónoma china del Tíbet.

Entre las personas desaparecidas hay cientos de excursionistas que visitaban el Himalaya y decenas de peregrinos hindúes que se dirigían al nevado sagrado tibetano de Kailash.

Fuente: La Nación