Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y vientos para este viernes 28 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por tormentas, nevadas, vientos y Zonda para este viernes 28 de agosto. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar fenómenos peligrosos en algunos sectores del país.

La alerta naranja por vientos fuertes afectará a parte de Catamarca y La Rioja . El fenómeno tendrá velocidades de entre 40 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora .

Estas condiciones pueden provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad. Además, en el caso de las provincias de Jujuy, Salta, San Juan y Tucumán , la intensidad de las ráfagas será menor, por lo que se emitió una alerta de nivel amarillo .

Ante ambas previsiones, el SMN recomendó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas , no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Por otro lado, una alerta amarilla por nevadas alcanzará el cordón cordillerano de Mendoza y Neuquén . En estas zonas, la nieve acumulada podría alcanzar valores de entre 30 y 60 centímetros. Se esperan vientos intensos y una posible reducción de la visibilidad por la nieve en suspensión.

Frente a esta alerta, el organismo recomienda salir solo si es imprescindible y circular únicamente con vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve. Además, aconseja revisar techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos no perecederos, agua potable, mantas, linternas y medicamentos.

Mientras tanto, la alerta amarilla por viento Zonda regirá en La Rioja, San Juan, Catamarca y Tucumán , donde se esperan velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90. El fenómeno también puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de temperatura y condiciones de baja humedad relativa.

Finalmente, la alerta amarilla por tormentas afectará a las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe , distritos que se verán afectados por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros , que pueden ser superados de forma puntual.

Ante estas advertencias por lluvias, el organismo recomienda salir solo si es necesario, limpiar desagües y sumideros, mantenerse alejado de zonas inundables y no entrar en calles anegadas . También aconseja cortar el suministro eléctrico si entra agua en la vivienda y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna.

Para este viernes, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires habrá una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 17°C . Se espera una leve neblina durante la mañana y un cielo mayormente nublado durante la tarde.

En la provincia de Buenos Aires , la mínima también será de 14°C y la máxima alcanzará los 18°C . El organismo anticipó que el cielo estará despejado y con condiciones agradables durante la mayoría de la jornada.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 22°C y 12°C en Catamarca ; 26°C y 20°C en Chaco ; 18°C y 8°C en Chubut ; 20°C y 5°C en Córdoba ; 26°C y 20°C en Corrientes ; 20°C y 11°C en Entre Ríos ; 32°C y 23°C en Formosa ; 26°C y 12°C en Jujuy ; 19°C y 8°C en La Pampa ; 23°C y 13°C en La Rioja ; 17°C y 5°C en Mendoza .

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 32°C y 23°C en Misiones ; 17°C y 9°C en Neuquén ; 17°C y 5°C en Río Negro ; 24°C y 11°C en Salta ; 21°C y 6°C en San Juan ; 19°C y 10°C en San Luis ; 7°C y 0°C en Santa Cruz ; 20°C y 12°C en Santa Fe ; 24°C y 15°C en Santiago del Estero ; 5°C y 0°C en Tierra del Fuego ; y 20°C y 13°C en Tucumán .

Fuente: La Nación