Viajaba en micro, sospechó que dos pasajeros llevaban droga, avisó a la Policía y fueron detenidos

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Una pasajera que viajaba en un micro de larga distancia alertó a la Policía después de sospechar que dos hombres que se encontraban dentro de la unidad transportaban estupefacientes. Tras el aviso, ambos pasajeros fueron detenidos durante un operativo realizado en la provincia de Córdoba.

El procedimiento ocurrió durante la noche del miércoles sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 759, en inmediaciones de Sinsacate. La mujer se comunicó con el sistema Ojos en Alerta y brindó información sobre los dos sospechosos.

A partir de la denuncia, efectivos de la Policía Caminera interceptaron el colectivo, que se dirigía hacia el norte del país, con destino a la provincia de Jujuy.

Durante el control fueron aprehendidos dos hombres, de 30 y 34 años. Según informó la fuerza, ambos habrían intentado ocultar las sustancias en distintos sectores del micro, entre ellos el baño y debajo de los asientos.

Ante la sospecha de que se trataba de droga, se solicitó la intervención de efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). El procedimiento terminó con el secuestro de varias dosis de estupefacientes.

Por el momento, las autoridades no informaron oficialmente qué tipo de sustancia fue incautada ni cuál era la cantidad total secuestrada.

Los dos hombres quedaron detenidos y fueron trasladados a una sede policial junto con los elementos secuestrados. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar el origen y destino de la droga.