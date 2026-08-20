Vasco da Gama goleó a Olimpia 4-1 y puede ser rival de River en la Copa Sudamericana

Vasco da Gama goleó a Olimpia 4-1 y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde espera al ganador de la llave entre River e Independiente Santa Fe, de Colombia (empataron 0-0 en Bogotá). En el conjunto paraguayo, dirigido por Vitamina Sánchez, fueron titulares Braian Romero, exdelantero de Vélez, y Juan Fernando Alfaro (argentino que comenzó su carrera en Nacional de Paraguay) mientras que en la visita no estuvieron los flamantes refuerzos Santiago Sosa (exRacing) ni Facundo Colidio (exRiver) por “un tema de papeles”, pero sí ingresó en el segundo tiempo el delantero Claudio Spinelli, que anotó el 4-1 con un cabezazo .

La primera chance de riesgo fue a los 6 minutos con un mano a mano que Olveira le desvió a Andrés Gómez y un minuto después se lució el arquero Leo Jardím ante Romeo Benítez, mandando la pelota al córner. El partido proyectaba emociones.

Y a los 15 minutos, Esteban Mattus rompió el partido con un golazo desde afuera del área, un zurdazo con un giro tras una segunda jugada de córner que se metió en el ángulo superior derecho del arco de Vasco da Gama. El lateral izquierdo tomó el balón tras un rechazo defensivo en la zona del rebote y sorprendió a propios y extraños.

Según informó el medio brasileño Globo Esporte, Facundo Colidio (delantero) y Santiago Sosa (mediocampista central que también puede jugar como líbero), no pudieron ser inscriptos por Vasco Da Gama para esta serie. Vasco no pudo habilitarlos debido a que la AFA no remitió los papeles de ambos jugadores a tiempo, por lo que los ambos tendrán que esperar en el ámbito internacional y podrán aparecer ante River o Independiente Santa Fe en la próxima instancia.

Ambos equipos utilizaron el recurso del “lateral centro”. En uno de esos intentos, no bien saliendo de la pausa de hidratación, finalizó con un cabezazo de Braian Romero en el travesaño, pero el centroatacante estaba en posición adelantada. Y el exVélez contó con otra situación de riesgo clara con una volea de derecha que el arquero mandó al córner.

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Vasco da Gama empató a los 28, con una gran definición de Thiago Mendes , con cara interna y al ángulo superior izquierdo tras una pared que hizo desde la izquierda al centro con el delantero David.

A los 35 minutos el equipo brasileño dio vuelta el partido con un gol de pecho de David , que definió con ese recurso entrando por el segundo palo tras un centro desde la derecha del uruguayo José Luis Rodríguez.

Pero Olimpia no bajó los brazos y ya en tiempo de descuento de la primera etapa pudo iguarlar con una volea de Romeo Benítez que Jardim mandó al córner en gran reacción. Enseguida, Braian romero, picando habilitado, se perdió un mano a mano con un disparo cruzado de zurda que se fue desviado.

Vasco da Gama tardó mucho más de 15 minutos en regresar del entretiempo, lo que motivó el reto del árbitro Esteban Ostojich, pero en 40 segundos tuvo el tercer festejo por intermedio de Jadson, con un remate de zurda mordido que controló Olveira. El conjunto brasileño era muy superior y creó otras dos chances muy claras por intermedio de Cauan Barros y Adson.

El entusiasmo local fue decayendo con el correr de los minutos porque se vieron impotentes de poder llegar al empate y, encima, sufrían ante cada avance del equipo brasileño. La segunda etapa fue muy diferente a la primera.

Y si faltaba algo para terminar de encaminar la clasificación de Vasco da Gama fue el golazo de Jadson, con un zurdazo a colocar y que se le metió de emboquillada al arquero. Recostado sobre la derecha, lanzó el envío con precisión que dejó sin efecto los esfuerzos de Olivera.

La polémica se generó a los 31 minutos , con un choque entre el delantero Sandoval y el arquero Jardim, el rebote le quedó a propio Sandoval que con un giro puso el 3-2, lo que le agregaba más dramatismo a la definición. Pero el VAR llamó a Ostojich y el árbitro principal, tras ver la jugada en el monitor, anuló bien el tanto local, ya que el centroatacante Sandoval le comeió infracción al arquero, no tuvo intención de disputar el balón.

En el segundo tiempo Vasco borró de la cancha a Olimpia y confirmó la victoria con una goleada: se anotó en el marcador Spinelli con un cabezazo desde el punto penal tras un centro desde la derecha del “picante” lateral Rodríguez.

River todavía tiene que hacer su parte, vencer en la revancha que se jugará el miércoles próximo en el Monumental a Independiente Santa Fe, pero si avanza a cuartos de final ya sabe que lo espera un equipo brasileño que hace golazos y que tendrá presencia argentina con Spinelli, Colidio y Santiago Sosa.

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Fuente: La Nación