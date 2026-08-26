Vacunatorio VIP: citaron a indagatoria a Verbitsky, Duhalde, su esposa y al ex canciller Taiana

La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a indagatoria a 34 personas en la causa por el llamado "Vacunatorio Vip" durante la pandemia del coronavirus en el gobierno de Alberto Fernández. Entre los convocados están el ex presidente de la Nación Eduardo Duhalde , su esposa Hilda "Chiche" Duhalde , el ex canciller Jorge Taiana y el periodista Horacio Verbitsky .

Fuentes judiciales informaron a Clarín que la magistrada aceptó el pedido del fiscal Eduardo Taiano de citar como acusados a ese grupo de personas que recibieron la vacuna contra el coronavirus cuando no les correspondía porque no formaban parte de los grupos prioritarios ante la escasez de dosis para toda la población.

Las indagatorias comenzarán en octubre y se extenderán hasta principios de diciembre.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín