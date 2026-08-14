Una testigo denunció que le ofrecieron una suma millonaria para acusar de violencia de género al joven asesinado en Chaco

La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia sumó una inesperada línea investigativa: una testigo aseguró ante la Fiscalía que intentaron pagarle para que declarara en contra de la víctima y respaldara una versión de violencia de género .

La mujer declaró bajo identidad reservada y relató que recibió una llamada desde un número privado o desconocido.

Según su testimonio, del otro lado había una mujer adulta que le hizo un pedido concreto: que dijera que Victoria había sido víctima de violencia por parte de Julián.

“Vos sos amiga de Victoria, necesitamos que declares a favor de ella y que digas que Victoria sufría violencia de género por parte de Julián”, habría sido el planteo, de acuerdo con lo que relató el abogado que representa a la familia de la víctima, en diálogo con Diario Chaco.

Pero, según la denuncia que presentó el letrado en las últimas horas, la propuesta no terminaba en el pedido de un testimonio. La mujer habría recibido una oferta de entre $500.000 y $1 millón a cambio de declarar algo que, según sostuvo, no era cierto.

“Todo esto está plasmado en su declaración testimonial”, remarcó el abogado.

A partir de la presentación, el Ministerio Público Fiscal abrió una nueva línea de investigación y solicitó informes a las empresas telefónicas para determinar desde qué número se realizó la comunicación.

Aunque para la testigo el teléfono figurara como privado, los investigadores buscan establecer técnicamente el origen de la llamada, identificar al titular de la línea y determinar qué antenas de telefonía registraron la comunicación.

Esa información podría permitir además establecer desde qué zona se produjo el contacto.

Por ahora, sin embargo, no hay elementos suficientes para atribuir la llamada a una persona determinada ni se ordenaron detenciones.

El abogado también fue consultado sobre una eventual participación de la madre de Victoria, pero evitó realizar una acusación directa.

“Nosotros no podemos sacar conclusiones. Lo que podemos decir es que es una voz de una persona adulta, de sexo femenino , una voz suave”, explicó. Y dejó en claro que serán las pruebas técnicas las que deberán determinar quién estuvo detrás de la comunicación.

La testigo contó además que, después de recibir la llamada, intentó comunicarse con un grupo de amigas que aparentemente conocían a la pareja para contarles lo que había ocurrido.

Sin embargo, aseguró que fue bloqueada por ellas.

A partir de esa situación, la mujer manifestó la sospecha de que otras personas podrían haber recibido ofrecimientos similares . Hasta el momento, esa posibilidad forma parte únicamente de su relato y tendrá que ser corroborada por los investigadores.

La testigo aportó nombres, apellidos y domicilios que podrían servir para avanzar con nuevas medidas.

Antes de presentarse formalmente ante la Fiscalía, además, se habría acercado a la madre del joven asesinado para contarle lo sucedido y explicarle que no estaba dispuesta a declarar algo que consideraba falso.

Para la querella, si la investigación logra determinar que alguien intentó pagarle a una persona para incorporar una declaración falsa al expediente, podrían existir consecuencias penales.

El abogado vinculó esa posibilidad con un eventual intento de entorpecer la investigación , aunque aclaró que será la Fiscalía la que deberá determinar si existió un delito, qué figura podría corresponder y qué medidas deberían adoptarse.

“No podemos acusar a nadie porque tenemos que esperar que las pruebas se produzcan”, insistió.

La testigo podría volver a declarar durante un eventual juicio por jurados. En esa instancia, su identidad ya no permanecería reservada.

Mientras tanto, la causa continúa sumando elementos para reconstruir qué ocurrió la noche del crimen. Entre las medidas incorporadas se encuentra el secuestro de cámaras de seguridad del hospital, cuyo contenido será analizado por los investigadores.

También fueron incorporadas varias notas que la familia atribuye a Matías . La querella sostiene que fueron escritas por él, aunque esa circunstancia todavía deberá ser confirmada mediante una pericia caligráfica que permita comparar la escritura.

El hecho ocurrió el domingo en una casa ubicada sobre la calle Donovan al 1400, en la ciudad de Resistencia. De acuerdo con la investigación, Matías Julián Álvarez Guardia recibió una profunda puñalada en el pecho durante una discusión con su pareja, Victoria Luz Cantero .

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia por un amigo al Hospital Julio C. Perrando , donde fue sometido a una intervención quirúrgica.

Sin embargo, murió poco después como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

La causa continúa en etapa de investigación para determinar las circunstancias del crimen y las responsabilidades de cada una de las personas involucradas.

Fuente: TN