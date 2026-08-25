Una mujer murió tras quedar atrapada en un ascensor que descendió repentinamente con la puerta abierta

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Una mujer de 50 años murió después de sufrir graves heridas en un accidente ocurrido en un ascensor de un edificio de Ongole, en el estado de Andhra Pradesh, India.

La víctima, identificada como Vanitha, se encontraba acompañada por su hija y su nieto cuando ingresó al ascensor del edificio Surya Towers. Según la información difundida, ambos familiares lograron salir normalmente.

Cuando Vanitha se preparaba para abandonar el ascensor, el equipo habría comenzado a descender repentinamente mientras la puerta todavía permanecía abierta.

Sorprendida por el movimiento, la mujer intentó salir rápidamente, pero quedó atrapada y sufrió graves heridas. Personas que se encontraban en el edificio acudieron para ayudarla y lograron retirarla del lugar.

Vanitha fue trasladada de urgencia a un hospital, donde recibió atención médica. Sin embargo, su estado de salud se agravó y finalmente murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

Imágenes del accidente comenzaron a circular en redes sociales y muestran el momento en que varias personas participan del rescate.

El caso generó interrogantes sobre las condiciones de funcionamiento y mantenimiento del ascensor. Hasta el momento, no existe una conclusión oficial sobre una eventual falla mecánica ni sobre las causas que provocaron el descenso repentino del equipo.

Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación.