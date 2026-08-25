La Parroquia de Madariaga organiza un viaje a Luján para recibir al papa León XIV

MADARIAGA

La llegada del papa León XIV a la Argentina ya comienza a movilizar a comunidades religiosas de todo el país y General Madariaga no será la excepción. La Parroquia Sagrado Corazón de Jesús organiza un contingente para viajar a la ciudad de Luján y participar del encuentro con el Pontífice durante su visita al país.





León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de su viaje apostólico por Sudamérica. Durante esos días tiene previsto recorrer Buenos Aires, Córdoba y Luján, en una visita que tendrá distintas actividades religiosas y encuentros con fieles.





Dentro de ese recorrido, Luján tendrá un significado especial. La ciudad es uno de los principales centros de peregrinación del país y allí se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde se encuentra la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. El propio Santuario recibió con alegría el anuncio de la llegada del Papa y confirmó que la comunidad ya trabaja en los preparativos para recibirlo.





De acuerdo con la información difundida hasta el momento, la agenda contempla una celebración multitudinaria en la Basílica de Luján durante el miércoles 11 de noviembre, jornada en la que está prevista la despedida del Pontífice de la Argentina.





Una propuesta para viajar desde Madariaga





En este marco, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de General Madariaga prepara un viaje para que vecinos y fieles de la comunidad puedan acompañar este acontecimiento y estar presentes en Luján durante la visita del Papa.





El contingente partirá desde Madariaga el martes 10 de noviembre a las 23 horas, con destino a la Basílica de Luján, donde los peregrinos podrán participar de las actividades previstas en torno a la presencia de León XIV.





El costo total del viaje es de $90.000 por persona y, según se informó, existe la posibilidad de abonarlo en tres cuotas, una alternativa pensada para facilitar la participación de quienes quieran sumarse al contingente.





Las personas interesadas en viajar pueden realizar sus consultas y reservas en la Secretaría Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús de General Madariaga.





La propuesta se presenta como una oportunidad para que la comunidad madariaguense pueda formar parte de uno de los acontecimientos religiosos más importantes del año: la llegada del sucesor de Pedro a la Argentina y, especialmente, su paso por Luján, un lugar de profunda importancia para la fe católica argentina.





La agenda definitiva y los detalles operativos de las actividades del Papa continúan siendo coordinados por las autoridades nacionales, la Iglesia y la Santa Sede.





Datos del viaje:

Salida: martes 10 de noviembre, 23 hs.

Destino: Basílica de Luján.

Costo: $90.000.

Forma de pago: hasta 3 cuotas.

Reservas: Secretaría Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús.