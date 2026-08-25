Una mujer de 78 años bajó del colectivo, se le enganchó un pie y murió tras ser arrastrada

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Una mujer de 78 años murió este martes por la mañana tras quedar enganchada de un colectivo de la línea 67 y ser arrastrada varios metros en el carril del Metrobús de la avenida Cabildo, en el barrio porteño de Colegiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:20, a la altura de avenida Cabildo 475, entre Jorge Newbery y Maure. Al llegar al lugar, personal del SAME constató que la víctima se encontraba sin vida.

Según informaron fuentes policiales, la mujer había descendido del colectivo y, cuando la unidad comenzó a avanzar, uno de sus pies habría quedado enganchado. Como consecuencia, fue arrastrada durante varios metros y terminó atrapada debajo del vehículo.

Al lugar también acudieron Bomberos de la Ciudad, pertenecientes al Destacamento de Palermo, y efectivos de la Policía de la Ciudad.

Los equipos de emergencia trabajaron para retirar el cuerpo que había quedado atrapado debajo del colectivo. Luego de la tragedia, el resto de los pasajeros descendió de la unidad por sus propios medios.

La investigación quedó a cargo de las autoridades correspondientes, que deberán determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y las circunstancias en las que la mujer quedó enganchada al colectivo.