“Un wheelie con el gordito”: con su bebé en brazos, una pareja hizo una maniobra peligrosa en una moto

En una arriesgada maniobra, una pareja que circulaba en moto por las calles de San Fernando del Valle de Catamarca protagonizó un polémico episodio que enseguida se viralizó en las redes sociales y generó una fuerte indignación y reclamo de los vecinos. Las imágenes muestran el instante en que el conductor hace wheelie mientras sujetado a él viaja una joven que lleva un bebé en brazos .

Para colmo ninguno de ellos llevaba puesto un casco de protección mientras hacían la gracia de la pirueta y luego, orgullosos de su hazaña, compartieron el video en sus redes sociales. Si bien solo en las grandes ciudades es de uso habitual, la colocación del casco es obligatoria en el país para los motociclistas.

El registro de la escena llegó a los medios de la capital catamarqueña y no tardaron en generar indignación. El primer elemento que circuló fue la captura de pantalla de un estado de WhatsApp que aparentemente pertenecía a la acompañante del motociclista, quien definió al momento allí retratado como "un Willy con el gordito" .

En la grabación difundida por el sitio de noticias Inforama , que tiene una duración de un poco más de medio minuto, se ve el momento en que el joven que conduce la moto levanta las ruedas delanteras y avanza en esa posición por varios metros. Atrás, agarrada de su cintura con un solo brazo, va una chica , que con la otra mano sujeta al pequeño que viaja en el medio de ambos .

El trayecto que hicieron en una calle desolada quedó grabado también por un testigo del momento, que no dudó en hacerlo público y compartirlo con la prensa local. Incluso, los denunciantes mencionaron que este tipo de conductas son habituales en la zona y generan preocupación.

Según consigna el mismo sitio web de noticias, conductas riesgosas como la que tuvieron estos jóvenes se repiten frecuentemente y se extienden durante la noche .

“ Esperamos que, ante estos hechos, se tomen las medidas correspondientes para evitar que estas situaciones continúen repitiéndose”, pidieron los vecinos, que reclamaron mayor control vial y sanciones para quienes cometen infracciones, pero también para prevenir que este tipo de casos terminen una tragedia .

A principios de agosto, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires le suspendió hasta 2099 la licencia de conducir a un motociclista que hacía "wheelie" en calles y rutas y luego divulgaba el video de cada momento en las redes sociales.

La medida fue dispuesta por la Subsecretaría de Seguridad y Política Vial provincial, tras el análisis del material fílmico que el mismo conductor se encargaba de difundir en el mundo virtual.

En los videos se muestran diversas prácticas peligrosas ejecutadas por el motociclista. Entre esas, se ve cómo avanzaba de manera zigzagueante en medio del caos vehicular o momentos en los que se paraba sobre la moto en movimiento para hacer "wheelie”, una maniobra en la que la rueda delantera se eleva y deja de estar en contacto con la superficie.

Desde el organismo público remarcaron que el espacio público "no está destinado a realizar desafíos o acrobacias" y pusieron el foco en los riesgos que este tipo de actividades implican para el tránsito vehicular.

Fuente: Clarín