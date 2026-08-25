El municipio firmó una carta de intención para sumarse al Camino de Santiago

MADARIAGA





General Madariaga dio un nuevo paso hacia su incorporación a un proyecto que busca desarrollar una propuesta de turismo religioso, cultural y de peregrinación con alcance regional: el Camino de Santiago.





En ese marco, el intendente municipal, Esteban Santoro, junto al director de turismo, Juan Odriosola, recibieron ayer al presidente y vicepresidente de la Cámara Empresaria Gastronómica Hotelera de Villa Gesell, Carlos Corda y Sergio Beati, con quienes avanzó en la firma de una carta de intención para la incorporación de General Madariaga al proyecto.





La iniciativa contempla la creación de un recorrido que unirá la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia de Mar del Plata con el Santuario Santiago Apóstol de Villa Gesell, atravesando distintas localidades y comunidades de nuestra región.





El proyecto toma como referencia la tradición del Camino de Santiago de Compostela, una de las principales rutas de peregrinación del mundo, y busca generar en nuestra región un nuevo producto turístico que combine espiritualidad, patrimonio, cultura, naturaleza y gastronomía.





La propuesta tiene además una característica distintiva: se proyecta como el primer Camino de Santiago de estas características en Argentina, ampliando la presencia internacional de la tradición jacobea, que ya cuenta con experiencias y recorridos vinculados al Apóstol Santiago en otros países de América Latina.





La creación y el desarrollo de este Camino Iniciático cuentan con el acompañamiento y la conformidad de la Orden de Santiago de Compostela de España, un respaldo que permite proyectar la iniciativa más allá de una propuesta turística local y vincularla con una tradición de alcance internacional.





Una oportunidad para el desarrollo regional





El turismo religioso y de peregrinación constituye un segmento con un importante movimiento de visitantes a nivel mundial. La experiencia del Camino de Santiago demuestra, además, que este tipo de recorridos trasciende lo estrictamente religioso y puede convertirse en un motor de desarrollo para las comunidades que forman parte de su trazado.





En ese sentido, el proyecto representa para General Madariaga una oportunidad para fortalecer la integración regional, poner en valor el patrimonio cultural y religioso y generar nuevas alternativas para el desarrollo turístico.





La incorporación de nuestra ciudad permitirá, a su vez, articular la propuesta con atractivos, servicios y emprendimientos locales, generando nuevas posibilidades para el sector turístico y gastronómico y favoreciendo la circulación de visitantes durante distintas épocas del año.





Además de General Madariaga, la Municipalidad de Villa Gesell también suscribió la carta de intención, junto con representantes de la comunidad del Santuario Santiago Apóstol de Villa Gesell y el párroco Tomás de la Riva, sumándose así distintos actores institucionales, religiosos y del sector privado a una iniciativa que busca construir un proyecto común.





La propuesta contempla continuar trabajando de manera articulada en la definición del recorrido, sus etapas, infraestructura, servicios y puntos de interés, con el objetivo de consolidar un camino que permita a peregrinos y visitantes recorrer la región y conocer su patrimonio.