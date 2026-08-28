Un policía mató a tiros a un hombre que intentó asaltarlo

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Un oficial de la Policía de la Ciudad mató a balazos a uno de los dos motochorros que intentaron asaltarlo mientras se dirigía a una parada de colectivos. El hecho ocurrió durante la noche del jueves en el oeste del conurbano bonaerense.

El policía, que se encontraba franco de servicio, fue interceptado por dos delincuentes armados en el cruce de las calles Perú y Formosa. Los asaltantes lo amenazaron con armas de fuego para robarle sus pertenencias.

Ante la situación, el efectivo extrajo su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros y se enfrentó a tiros con los delincuentes. Uno de los asaltantes recibió disparos y murió en el lugar, mientras que el segundo logró escapar y es intensamente buscado.

Personal de la Policía Científica realizó peritajes en la escena, mientras agentes de la comisaría local, la DDI y el área de Inteligencia Criminal llevan adelante distintos procedimientos para localizar al prófugo. La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, de la Unidad Funcional Temática de Homicidios.