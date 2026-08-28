Pensó que tenía un novio virtual británico, le transfirió $30 millones para que viaje a Paraná, pero era una estafa

Una mujer de Paraná , provincia de Entre Ríos , denunció que fue víctima de millonaria estafa virtual después de mantener contacto por redes sociales con un supuesto ciudadano británico que le prometió viajar a la capital entrerriana para conocerla.

La maniobra, que derivó en transferencias por un total de $29.816.400,69 , es investigada por la fiscal Daniela Montangie y ya tuvo un primer avance judicial con un allanamiento en Concordia , donde secuestraron tres teléfonos celulares.

Según informó Elonce en los primeros reportes del caso, la denuncia fue presentada por una mujer de 60 años domiciliada en Paraná , quien relató que el contacto con el presunto masculino comenzó en febrero del año pasado a través de Facebook . El intercambio en la red social continuó luego en WhatsApp , donde el estafador usaba una línea telefónica con característica del Reino Unido .

De acuerdo con la investigación, el desconocido se hacía llamar Michael Lawrence Williams y, a medida que las charlas se iban extendiendo en el tiempo, instaló la idea de una relación sentimental. El portal UNO Entre Ríos indicó que el supuesto hombre afirmaba que quería viajar desde el país europeo hasta el norte argentino para que pudieran conocerse personalmente. A partir de ese planteo, comenzó una secuencia de pedidos de dinero con el argumento de que necesitaba una autorización y fondos para poder completar el viaje.

La mujer, convencida de que el encuentro se concretaría, tomó créditos en distintas entidades financieras bancarias y no bancarias para reunir el monto exigido y poder realizar las transferencias hacia las cuentas señaladas por quienes participaron de la maniobra.

A partir de las tareas desarrolladas por la División Cibercrimen , los investigadores lograron establecer que una parte de los fondos había terminado en una cuenta registrada a nombre de una mujer de iniciales D.C.M. A partir de ese dato, las autoridades se dirigieron a una vivienda de la calle La Heras en Concordia .

El procedimiento fue ordenado por la jueza de Garantías Gabriela Seró y ejecutado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal . Durante el allanamiento, los agentes notificaron a la mujer y secuestraron tres teléfonos celulares , que quedaron a disposición del expediente para la realización de pericias.

La sospechosa quedó vinculada en principio a una causa por estafa en calidad de presunta coautora. La responsabilidad penal dependerá del avance de las medidas probatorias y de la evidencia que surja de los peritajes sobre los celulares secuestrados y sobre las cuentas bancarias y virtuales bajo análisis.

El caso de Paraná no es un episodio aislado. La misma estructura de engaño se repitió en el interior de la provincia de Buenos Aires, a penas unas semanas atrás.

Una jubilada de 70 años, vecina de General Madariaga , fue víctima de una estafa virtual perpetrada por alguien que se hacía pasar por el actor Kevin Costner y le transfirió $3.621.712,35 en tres días.

La mujer comenzó a seguir en TikTok un perfil que usaba el nombre del actor de El guardaespaldas . Cuando ese perfil fue eliminado, el estafador la invitó a continuar la conversación por Zangi , una aplicación de mensajería que prioriza la privacidad y no almacena datos en servidores. A través de esa plataforma se sostuvo un vínculo virtual durante meses.

El fraude tomó forma cuando el falso Kevin Costner le ofreció un carnet de “Club Fan” a cambio de $3.600.000 y le sugirió vender su casa para que él le comprara una propiedad en Santa Marta, California . La víctima no vendió el inmueble, pero sí realizó las transferencias entre el 19 y el 21 de mayo pasados, por un total de $3.621.712,35 , a una billetera virtual de Ualá . El estafador luego le envió un carnet falso que la acreditaba como socia, lo que retrasó la denuncia.

La causa quedó caratulada como “estafa” y fue puesta en manos del fiscal Walter Mércuri , de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 Descentralizada de General Madariaga , que investiga el recorrido del dinero e intenta identificar a los responsables. La mujer tomó dimensión del engaño al leer comentarios de otros usuarios en TikTok y advertir que las transferencias habían ido a parar a una cuenta de billetera virtual argentina.

Fuente: Infobae