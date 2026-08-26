Un hombre fue asesinado a puñaladas y su hijastro fue detenido como principal sospechoso

Un agente penitenciario fue asesinado a puñaladas y detuvieron a su hijastro . La víctima fue identificada como José Antonio Cánepa, un hombre de 46 años , oriundo de Bragado y radicado desde hacía años en 25 de Mayo , donde ocurrió el crimen durante la tarde del lunes en una vivienda del barrio Sandalio.

Según el medio Bragado Informa , Cánepa se desempeñaba en el Servicio Penitenciario Bonaerense y prestaba funciones en Junín. El hecho se registró en una casa ubicada sobre calle 22 entre 2 y 3 , en una zona residencial de la ciudad bonaerense.

El principal sospechoso es su hijastro, un hombre mayor de edad que fue aprehendido poco después del ataque . Las primeras actuaciones policiales indican que el acusado habría ingresado al domicilio y allí fue cuando le provocó varias heridas de arma blanca que causaron la muerte de la víctima.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a Cánepa ya sin vida . A partir de testimonios recogidos en el barrio, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo que permitió localizar al sospechoso en poco tiempo.

Durante el procedimiento también secuestraron el arma blanca que habría sido utilizada en el hecho y un teléfono celular que también quedó incorporado a la investigación. En la causa intervienen dependencias policiales de 25 de Mayo, entre ellas la Comisaría Primera, la Jefatura Departamental y la Sub DDI local, además de la Ayudantía Fiscal de la ciudad.

Tras las pericias iniciales de la Policía Científica, la Justicia ordenó el traslado del cuerpo para la autopsia. La investigación busca establecer el móvil del crimen y reconstruir con precisión la secuencia del ataque a partir de testimonios, peritajes y otros elementos reunidos en las primeras horas de la pesquisa.

Un episodio similar ocurrió este mes en la provincia de Buenos Aires, donde un hombre de 43 años fue asesinado de una puñalada en el pecho durante una pelea familiar. El hecho sucedió el 2 de agosto en una vivienda ubicada en la zona de las calles 119 y 92, en Villa Elvira, en la ciudad de La Plata , y la investigación apuntó desde el primer momento al hijo de su pareja como principal sospechoso .

Al llegar al lugar los efectivos del Comando de Patrullas encontraron gravemente herido a Miguel Eduardo Lazarte , un tatuador de 43 años. De acuerdo con ese reporte, la víctima todavía presentaba signos vitales y alcanzó a identificar como autor del ataque a su hijastro , Maximiliano Fernández, de 19 años. Minutos después, antes de que arribara una ambulancia del SAME, murió por la gravedad de la herida.

Las primeras pesquisas realizadas establecieron que todo se originó en medio de una fuerte discusión entre Lazarte y su pareja. En ese contexto, intervino el hijo de la mujer y se produjo una pelea entre ambos. La reconstrucción inicial de los investigadores indicó que tanto la víctima como el joven sufrieron lesiones con arma blanca durante el enfrentamiento. La principal hipótesis sostiene que el muchacho fue quien lo apuñaló al padrastro y escapó antes de la llegada de los efectivos .

En la escena del crimen, los peritos secuestraron un cuchillo y preservaron el lugar para las tareas de la Policía Científica. También se dispuso la realización de la autopsia para precisar la mecánica del hecho y confirmar las lesiones sufridas por la víctima.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de La Plata , encabezada por el fiscal Gonzalo Petit. Por disposición de la Fiscalía, la investigación pasó después al Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata, que continuó con la reconstrucción de la secuencia y con la búsqueda del acusado.

Fuente: Infobae