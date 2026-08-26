“No se puede permitir que quede impune”: habló la hermana de la joven que fue abusada y embarazada por su padrastro

Después de que Alberto Martín Del Valle fue detenido por abusar y embarazar a su hijastra, tras haber permanecido 14 años prófugo, la abogada y hermana de la víctima, Yamila Segovia , anticipó el inicio de una “dura batalla legal” . Aunque subrayó la importancia del arresto, advirtió sobre la posible prescripción de la causa penal .

Pese a que anticipó que la defensa de Del Valle podría solicitar el sobreseimiento del acusado alegando prescripción, afirmó que están preparados para enfrentar los argumentos jurídicos de la contraparte. Asimismo, informó que la defensa será llevada a cabo oficialmente por los abogados Leonel Báez y Norberto Filippini.

“Vamos a luchar y defender la causa. Es una batalla jurídica que estamos dispuestos a dar”, expresó Segovia, para luego insistir en que el acompañamiento social es fundamental para evitar la impunidad. “No basta solamente con un buen argumento jurídico o una estrategia; acá lo que también ayuda mucho es el acompañamiento de cada uno que escucha el caso”, señaló.

De acuerdo con las declaraciones recopiladas por La Nueva , la hermana de la víctima apuntó: “No se puede permitir que este tipo, que tantos años se escondió e hizo lo que quiso, logre quedar impune” . Y ratificó: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.

“Hay que lograr que los jueces entiendan que este perverso no puede volver a la calle” , continuó al reclamar por una condena ejemplar. En línea con esto, anticipó que “el equipo tiene argumentos sólidos para que esta causa continúe”.

Tras casi quince años prófugo, Alberto Martín Del Valle , de 56 años, fue detenido este domingo. Se lo acusa de haber abusado sexualmente de su hijastra cuando tenía once años, dejarla embarazada e intentar forzarla a un aborto clandestino.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por Infobae , Del Valle fue localizado en la localidad de Florencio Varela después de varias tareas de inteligencia. Los investigadores realizaban vigilancia encubierta sobre una vivienda cuando observaron salir a un hombre, al que interceptaron en la vía pública. Al ser consultado por sus datos, proporcionó una identidad falsa, pero los efectivos confirmaron su verdadera identidad y procedieron a la detención.

El operativo se llevó a cabo en una propiedad situada en Combate de San Lorenzo al 2200 y estuvo a cargo de la DDI Dolores, con apoyo de la SDDI Chascomús y el GAD Quilmes. Actualmente, se encuentra imputado por abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal por aprovechamiento de una menor de edad, tramitada en la UFI N°12 del Departamento Judicial Bahía Blanca , bajo la fiscalía de Leila Scabarda y el control del Juzgado de Garantías N° 1 , a cargo de la jueza Claudia Olivera .

El caso volvió a ser noticia en los últimos meses por la insistencia de la familia de la víctima en reactivar la búsqueda del acusado. Sobre Del Valle pesaban órdenes de captura y el Ministerio de Seguridad Bonaerense ofrecía una recompensa de $10 millones para quienes aportaran datos sobre su paradero.

Según fuentes del caso, Del Valle se mantuvo oculto con la colaboración de su hermano , un ex policía de la Policía Federal que actualmente trabaja en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires . Además, durante su tiempo prófugo, el imputado se desplazó por diferentes lugares del país y utilizó identidades falsas para evitar ser localizado.

Por este motivo, Segovia apuntó que el acusado se benefició de la lentitud judicial y de precauciones personales para eludir su localización. “Su nombre no aparece en ningún lado, ya sea en aplicaciones o movimientos bancarios. Incluso, tiene una hija de 14 años a la que no reconoció, porque sabía perfectamente que su identidad no podía estar en ningún sitio” , detalló.

La investigación comenzó en Puan (sudoeste bonaerense) en 2009, cuando una niña de once años quedó embarazada tras ser abusada por quien entonces era la pareja de su madre. Los abusos ocurrieron entre marzo y octubre de ese año, bajo amenazas de muerte y con acceso carnal reiterado.

Al recordar los detalles del caso, la hermana de la víctima calificó el hecho como “aberrante”, al mencionar que la menor fue abusada a punta de pistola, quedó embarazada y fue sometida a un aborto en un lugar clandestino . Además, Del Valle le ordenó que debía decir que había sido atacada a la salida de la escuela si alguien preguntaba por lo sucedido.

Cuando la niña quedó embarazada, el acusado la llevó al conurbano bonaerense simulando un viaje familiar. Fue así que en una vivienda de Quilmes intentó practicarle un aborto mediante la introducción de una sonda, pero el procedimiento falló y la víctima dio a luz a los once años.

Después de que se realizara un análisis de ADN, se determinó, con un índice del 99,9%, que Del Valle era el padre biológico del bebé. Pero para ese entonces, el acusado ya había huido. En marzo de 2012, la Justicia ordenó su captura, iniciando una búsqueda que se prolongó durante casi quince años.

Fuente: Infobae