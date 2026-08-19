UADE Costa Argentina lanzó la carrera de Ingeniería Industrial





La carrera tendrá una duración de cinco años con un plan de estudios que integrará ciencias básicas, tecnología y gestión empresarial, con contenidos vinculados con programación y ciencia de datos, economía y finanzas, operaciones, logística, sustentabilidad e Industria 4.0. Inicia en marzo del 2027.





Con más de 50 años de trayectoria en el Campus de Buenos Aires, esta nueva propuesta para la Costa Atlántica tendrá una duración de cinco años y se desarrollará mediante la metodología Learning by Doing (aprender haciendo). A los dos años y medio, los estudiantes obtendrán el título intermedio de Técnico/a Universitario/a en Gestión de Procesos. El plan de estudios integrará ciencias básicas, tecnología y gestión empresarial, con contenidos vinculados con programación y ciencia de datos, economía y finanzas, operaciones, logística, sustentabilidad e Industria 4.0.





La incorporación de esta carrera a la región permitirá formar profesionales capaces de optimizar recursos, impulsar la innovación y desarrollar soluciones eficientes y sustentables, en respuesta a las necesidades actuales y al desarrollo de la Costa Atlántica. Asimismo, la formación preparará a los futuros profesionales para identificar oportunidades de mejora, optimizar recursos y costos, e implementar estrategias aplicadas a la gestión de las operaciones.





La formación estará orientada al análisis de estructuras organizacionales y procesos productivos, permitiendo a los graduados desempeñarse en áreas como producción, logística, calidad, tecnología, análisis de datos, finanzas, seguridad industrial y gestión de proyectos, tanto en empresas como en organismos públicos y otras organizaciones.





Además, el recorrido académico incluirá una práctica profesional supervisada y un proyecto final de Ingeniería Industrial. A su vez, los estudiantes podrán complementar su formación en otros campos, como Management, Automatización Industrial, Industria de Alimentos, Inteligencia Artificial, Logística Avanzada, Mecatrónica, Nuevas Tecnologías, Programación, Química Avanzada y Sustentabilidad.





Las inscripciones para comenzar la carrera en marzo de 2027 ya se encuentran abiertas. Esta nueva propuesta también forma parte del programa Becas Impulso País, destinado a estudiantes con destacado desempeño académico en el nivel medio que deseen iniciar su formación universitaria. El beneficio contempla la cobertura del 50% de la matrícula cuatrimestral y de las cuotas mensuales, con posibilidad de renovación para quienes cumplan con los requisitos establecidos.





En un contexto atravesado por la transformación digital, el avance de las nuevas tecnologías, la globalización de los procesos y la evolución de la logística y el transporte, la Ingeniería Industrial ocupa un rol estratégico en la optimización de los sistemas productivos. Con una comunidad de más de 1.000 graduados en Ingeniería Industrial, UADE llevará su experiencia académica a la Costa Atlántica, ampliando las oportunidades de acceso a esta formación universitaria en la región.



