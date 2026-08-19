Nuevo ataque de un perro: un nene de 3 años fue mordido por un pitbull y recibió 65 puntos de sutura

Una semana después de la muerte de un nene de tres años tras ser atacado por un pitbull, otro niño de la misma edad fue mordido por un perro de la misma raza en un barrio de la ciudad de Córdoba y recibió en el Hospital Infantil 65 puntos de sutura en la cara por las graves lesiones que tenía.

El hecho ocurrió el último domingo en una casa del barrio Remedios de Escalada. Según se supo, el animal que protagonizó el ataque pertenece a la familia.

De inmediato, el menor había sido trasladado inicialmente al Hospital Elpidio Torres y luego derivado al Hospital Infantil, donde ingresó a quirófano. Allí, fue sometido a una cirugía reconstructiva de dos horas, en la cual le realizaron 65 puntos de sutura en la mejilla y la zona de la nariz.

Según contó la madre del nene, el perro, anciano y ciego , atacó al niño luego de que este de forma involuntaria le pisara una pata.

"Entró a quirófano a las 8 y salió a las 10. Lo operaron y salió bien, porque tenía posibilidad de que quedara la boca cruzada", detalló la mujer, según consignó La Voz del Interior.

El niño deberá continuar internado entre 5 y 10 días para controlar la cicatrización y prevenir infecciones bacterianas.

“Mi hijo está bien , está evolucionando bien”, agregó la mamá del nene.

La mordedura se produjo en la zona del pómulo. Según el relato de la madre, el animal lo mordió y luego lo soltó, por lo que el chico quedó tendido en el piso.

Ante la emergencia, la familia lo trasladó en moto hasta el hospital. “Ahí nomás lo atendieron, entró a quirófano y la operación salió bien” , remarcó.

En cuanto a las lesiones que tuvo el nene, el perro "estuvo a punto de cortarle el cachete" y según su mamá "no le quedarán secuelas".

En lo que va de agosto, ya hubo otros tres ataques de perros en Córdoba. Uno de ellos se produjo en Villa La Lonja, donde un pitbull mató a un nene de tres años.

Además, un dogo mordió a un nene de dos años en Villa Caeiro, en Santa María de Punilla, y tuvo que ser operado del traumatismo de cráneo y de una lesión ocular.

Un hombre de 70 años también fue atacado por sus propios perros de raza Bull Terrier en su casa del barrio Urquiza, en la capital cordobesa, y tuvieron que intervenir agentes policiales para separar a los animales de su dueño.

La Municipalidad de Córdoba implementó en abril de 2023 un registro obligatorio en el que los dueños de perros que puedan significar un riesgo para la ciudadanía deben inscribir a sus mascotas. Y cuenta con una aplicación denominada Huella Animal.

Una publicación compartida por Ente Municipal BioCórdoba (@biocba)

Según el municipio, hay distintos motivos por los que un perro puede ser considerado peligroso. Uno de ellas es la raza del animal, entre las que destacaron a los rottweiler, pitbull terrier, dogo argentino, bull terrier, mastift, bullmastiff, doberman, entre muchos otros, además de las cruzas de esos animales.

También se consideran potencialmente peligrosos aquellos perros entrenados para la defensa y ataque y los que por su carácter agresivo o potencia de mandíbula o musculatura puedan causar la muerte o lesiones graves.

Fuente: Clarín