Tragedia en La Plata: un hombre y su caballo perdieron la vida tras recibir una descarga eléctrica

Un hombre y un caballo murieron tras recibir una descarga eléctrica en un campo de Melchor Romero , localidad del oeste de La Plata , este jueves. El hallazgo fue fortuito, el propietario del predio advirtió la escena y llamó al 911 .

Al arribar al lugar, ubicado en calle 168 entre 526 y 527 , los agentes del Comando de Patrullas de La Plata fueron recibidos por el cuidador del campo, un hombre de 46 años. Él los guio hasta el interior del predio, donde hallaron a un hombre de identidad aún no establecida tendido boca abajo sobre el alambrado perimetral, y al animal sin vida a pocos metros, apoyado sobre un cable del tendido eléctrico .

La escena aportó la clave para reconstruir lo ocurrido: el cable hacía contacto directo con el alambrado, lo que habría energizado toda la cerca . Según fuentes del caso consultadas por El Día , la hipótesis principal de los investigadores es que esa descarga resultó fatal tanto para el hombre como para el equino.

Tras las pericias realizadas en el lugar, los investigadores confirmaron que ambos fallecieron como consecuencia de una electrocución . La Policía Científica intervino en la escena para analizar el estado del tendido eléctrico y las condiciones del alambrado, con el objetivo de determinar con precisión cómo se produjo el accidente.

El cuerpo de la víctima fue trasladado para la realización de una autopsia , diligencia que permitirá completar las actuaciones judiciales y aportar más precisiones sobre el fallecimiento. La identidad del hombre permanece sin establecer hasta que concluyan esas pericias.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI N° 3 de La Plata , a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic , y fue caratulada como “ Averiguación de causales de muerte ”. Por disposición judicial, también se solicitó la intervención del médico policial y de la morguera para completar las diligencias correspondientes.

Aunque la mecánica del hecho fue esclarecida, la investigación apunta ahora a determinar si existen responsabilidades por el estado de las instalaciones eléctricas que derivaron en la tragedia.

Un niño de 6 años fue hallado sin vida en el predio de una planta potabilizadora de la ciudad de Neuquén , tras una intensa búsqueda que duró aproximadamente cuatro horas.

El menor identificado como Tahiel Herrera padecía autismo y ese día se encontraba en la casa de sus abuelos del barrio Confluencia cuando, en un momento de descuido, salió sin que nadie lo advirtiera. Apenas notaron la ausencia, se puso en marcha un operativo para dar con el paradero del niño.

La búsqueda se concentró desde el inicio en la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) ubicado sobre la calle Tronador , ya que existían indicios de que había ingresado por un portón que se encontraba abierto, y reunió a amigos y vecinos.

El procedimiento tuvo lugar el lunes y se extendió por varias horas. De acuerdo con lo reconstruido por las cámaras de seguridad y la información constatada por LM Neuquén , el menor ingresó al predio corriendo a las 19:14. Un guardia advirtió su presencia y comenzó a seguirlo, aunque el pequeño continuó avanzando. El trabajador regresó hacia el acceso para buscar a un adulto y, al minuto siguiente, se encontró con la madre de Tahiel y le indicó hacia dónde debía dirigirse. Lo que ocurrió después de esa secuencia aún no fue determinado por la investigación.

La Policía tomó intervención alrededor de las 20:50 tras recibir llamados que alertaban sobre la posible presencia del niño dentro de la planta. Al operativo se sumaron efectivos de la Comisaría 19 , personal de Bomberos , buzos especializados y agentes de la División Búsqueda de Personas , según informó el portal Río Negro . Cerca de las 22:15, mientras los bomberos rastreaban el agua, localizaron el cuerpo del niño en la zona de piletones y tanques de tratamiento.

El mismo portal local informó que los resultados preliminares de la autopsia determinaron que la causa de muerte fue asfixia por sumersión .

Fuente: Infobae