Citaron a indagatoria al ex novio de Romina Gaetani en la causa por violencia de género

La Justicia citó al empresario Luis Cavanagh a indagatoria en la causa que investiga lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género contra su ex pareja, la actriz Romina Gaetani . Según pudo saber Infobae , la audiencia fue fijada para el lunes 10 de agosto a las 10.

El expediente se centra sobre los hechos ocurridos el 28 de diciembre pasado en el lote 60 del Country Tortugas Club, partido de Pilar. De acuerdo a la reconstrucción de la acusación hasta el momento, Cavanagh habría agredido físicamente a Gaetani tras una discusión, arrojándola al suelo y trasladándola a la rastra hacia el exterior de la vivienda , donde la dejó abandonada.

Al dar su testimonio, la actriz habló de un episodio de celos. Dijo que el incidente se desencadenó cuando Cavanagh revisó su teléfono móvil, lo que motivó una discusión y el posterior ataque físico .

El personal policial de la Comisaría Pilar 4 llegó al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto familiar. En ese momento, Gaetani manifestó a los efectivos sentirse descompensada y dolorida , por lo que fue asistida por una ambulancia y derivada al Hospital Central de Pilar.

El informe médico posterior constató escoriaciones en el dorso izquierdo, antebrazo derecho y cadera del mismo lado, un hematoma en la pierna izquierda y un corte en la pierna derecha . Las lesiones fueron calificadas como de carácter leve.

La investigación incluyó registros fílmicos de las cámaras de seguridad del barrio privado, donde se observa a la víctima acercándose al puesto de seguridad del country.

Además, la fiscal María José Basiglio , a cargo de la Fiscalía Especializada en delitos vinculados con violencia de género de Pilar, recopiló declaraciones testimoniales de varios allegados y testigos, así como placas fotográficas de las lesiones sufridas por la mujer.

En el análisis psicológico realizado por el Centro de Asistencia a la Víctima (CAV), las licenciadas intervinientes informaron que Gaetani describió una relación inicialmente positiva, pero luego marcada por situaciones de control y celos.

La víctima refirió que, en al menos tres ocasiones, encontró a Cavanagh revisando su celular , lo que le generaba desilusión y sensación de control.

Según su relato, la pareja solía moverse en el entorno social de él, restringiendo sus vínculos personales, y en eventos públicos como la entrega de los premios Martín Fierro, el empresario habría reaccionado con enojo y episodios de gritos tras logros profesionales de ella .

El informe psicológico identificó indicadores de violencia de género bajo modalidad psicológica preponderante, con presencia de maltrato sexual asociado, celos intensos, mecanismos de control y restricción de redes de apoyo , así como dependencia afectiva y asimetría de poder en la relación.

Durante la investigación, la fiscalía fue informada de que el denunciado sería usuario de armas de fuego. El registro del RENAR confirmó que Cavanagh poseía una Credencial de Legítimo Usuario de Armas de Fuego (CLU) vencida desde 2020, correspondiente a una pistola semiautomática CZ P-07 calibre 9 mm.

En un allanamiento realizado en el domicilio, las autoridades hallaron una pistola de aire comprimido, cartuchos, vainas servidas, municiones intactas y piezas de un arma, pero no la pistola registrada a nombre de Cavanagh, lo que, según la fiscalía, constituyó un indicio de posible obstaculización del proceso. Por eso, luego se pidió que el imputado la entregue.

Reunidas las primeras pruebas, la fiscalía pidió la detención del acusado, considerando que había “un alto peligro para la integridad física y psíquica de la víctima”. Finalmente, el Juzgado de Garantías N°7, a cargo de Walter Saettone , resolvió concederle la eximición de prisión a Cavanagh. Además, el magistrado le impuso una fianza de $7 millones, fijar domicilio y entregar el arma no hallada en el allanamiento.

Gaetani habló del caso meses después. “Creo que va a ser una causa que se va a archivar como tantas” , dijo en una entrevista con la radio AM 1110 La Once Diez . Y explicó eso afirmando que su ex tiene vínculos con una persona de mucho peso dentro del sistema judicial. “Tiene un parentesco muy, muy, muy pesado dentro de la justicia”, señaló, y aclaró que eso “no es un dato menor”.

Fuente: Infobae