Tomás Aranda se fracturó el peroné: en cuánto tiempo podrá volver a jugar

Tomás Aranda sufrió la fractura de peroné durante el entrenamiento de este miércoles en Boca y deberá someterse a una cirugía. Lo que todos se preguntan es cuánto tiempo estará de baja y cuándo podrá volver a jugar para el conjunto xeneize.

La lesión del joven de 19 años es una muy mala noticia para Boca Juniors. El entrenador Rodolfo Arruabarrena no podrá contar con él para la Copa Sudamericana ni para lo que resta del torneo local .

La fractura de peroné requiere que pase por el quirófano y de acuerdo con los plazos que se manejan, estará afuera de las canchas entre tres y cuatro meses . Por ende, el futbolista no volverá a jugar esta temporada y recién podría incorporarse al grupo para el inicio de la pretemporada de 2027.

Tato Aguilera, periodista que cubre Boca Juniors, lo anunció así en sus redes social: “ La peor noticia llegó: Tomi Aranda se fracturó el peroné . La sindesmosis, que es la unión de lo que es la articulación de tibia con el peroné se fracturó, y ahora se definirá cómo seguir pero todo indica que lo operarán”.

Luego agregó: “ El mejor jugador de Boca y del fútbol argentino para mí , ha tenido una lesión grave hoy en la práctica”. Ahí explicó en detalle cómo fue el momento de la lesión: “ Se le quedó trabado el botín, pisó, hizo el movimiento, botín trabado, y ahí terminó sintiendo el dolor . Automáticamente le inmovilizaron la zona y lo mandaron a hacerse estudios y constataron lo peor”.

Tato Aguilera no quiso decir con exactitud el plazo de tiempo que tiene el jugador para recuperarse, pero resaltó que se perderá “muchos partidos”.

Aranda iba a ser titular este viernes ante Lanús , por la séptima fecha del torneo Clausura, rival contra el que había debutado como titular en el Apertura y frente al que iba a disputar su partido número 33 en Primera. Lleva un gol, ante Instituto, y dos asistencias. Ahora Arruabarrena deberá reformular el equipo o encontrar un reemplazante para ocupar su lugar.

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Fuente: La Nación