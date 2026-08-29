Tensión en Avellaneda: policías sufrieron una salvaje agresión vecinal cuando intentaban remolcar un auto mal estacionado

Un operativo policial por el acarreo de un auto mal estacionado derivó en un violento enfrentamiento en el barrio Villa Tranquila , en el partido bonaerense de Avellaneda, que dejó como resultado al menos cuatro efectivos heridos y un hombre baleado, aunque fuera de peligro. Parte de las agresiones fueron filmadas por testigos.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que todo ocurrió el viernes cerca de las 16.30 sobre la calle Estévez 800 , a sólo ocho cuadras del domicilio del ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso. El operativo comenzó cuando una sargento que patrullaba la avenida Centro detectó un automóvil mal estacionado cuyo conductor se negó a retirarlo .

La agente contactó telefónicamente a la encargada del área de Cuidadores Ciudadanos y solicitó una grúa municipal, que llegó en minutos. Al iniciarse el procedimiento para el acarreo, vecinos de la zona se concentraron de manera hostil y comenzaron a agredir físicamente a la sargento , quien cayó al suelo y fue despojada de su chaleco antibalas y de un cargador de su pistola reglamentaria. Investigan si detrás del ataque hay una venganza entre vecinos.

Un móvil de apoyo que recorría el sector llegó al lugar, pero sus ocupantes también fueron superados en número. La turba se abalanzó sobre el sargento del vehículo de refuerzo; una mujer tomó su pistola Bersa reglamentaria calibre 9 mm Bersa . En el forcejeo que siguió se produjo un disparo y un adulto mayor resultó herido de bala en el hombro derecho. Segundos después, el efectivo logró recuperar el arma.

Como los agresores eran más y arrojaban todo tipo de objetos, un sargento realizó disparos hacia una zona segura para poder retirarse. El personal se resguardó en la garita de Estévez y Roca; durante la huida, varios de los presentes sustrajeron las llaves del móvil policial y rompieron sus vidrios. Sin embargo, la llegada de unidades adicionales permitió recuperar las llaves y retirar el vehículo del lugar . En el video que acompaña este artículo se observa cómo uno de los efectivos es salvajemente golpeado por algunos vecinos.

El herido de bala fue trasladado al Hospital Fiorito . Según informó el propio paciente, salió a observar la confrontación desde su domicilio y recibió el impacto sin poder precisar de dónde partió el proyectil. Su estado no reviste gravedad y se encuentra fuera de peligro, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

La Unidad Fiscal de Instrucción N°3, en turno, ordenó iniciar actuaciones por los delitos de daño, atentado a la autoridad, robo y lesiones agravadas, así como por violación a la tenencia y manipulación de armas por parte del personal policial. En tanto, la UFI N°4 dispuso la identificación de los efectivos que intervinieron y el secuestro del armamento de los dos policías que efectuaron disparos, sin adoptar temperamento contra ellos por el momento.

Por su parte, Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) , ordenó “la elaboración de una copia administrativa y su remisión junto a las actuaciones que se generen a partir de las pericias sobre el armamento que incautaron”. Fuentes del caso indicaron que una de la agentes agredidas es vecina del barrio.

Fuente: Infobae