Tamara Ramos, experta en limpieza: “El limón con pasta de dientes es mano de santo para limpiar el tambor del lavarropas”

El limón no solo suma sabor a comidas y bebidas, sino que también es ideal para dejar la casa reluciente. Gracias a su ácido cítrico y a los aceites esenciales, este cítrico se convirtió en un básico para desinfectar , blanquear y eliminar la grasa de todo tipo de superficies.

La experta en limpieza Tamara Ramos compartió sus tres trucos favoritos para aprovechar al máximo el limón en el hogar, sobre todo al usarlo en el lavarropas. Además, recomendó combinarlo con bicarbonato de sodio para limpiar la campana de la cocina o para desengrasar el lavavajillas.

Uno de los usos más efectivos del limón es en la limpieza del lavarropas. Ramos explicó que lo mezcla con un poco de pasta dental : el limón ayuda a disolver la cal y la grasa acumulada, desinfectando y eliminando los malos olores, mientras que la pasta de dientes aporta una limpieza profunda gracias a sus agentes abrasivos.

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Esta combinación permite limpiar el tambor sin rayar ni manchar las superficies, dejando la lavadora fresca y libre de suciedad.

Para dejar las tablas de madera como nuevas, la experta recomienda espolvorear sal sobre la superficie y frotar con medio limón . La sal arrastra la suciedad y el limón elimina los olores fuertes, además de aclarar las manchas.

Este método exfolia la madera, elimina restos de comida y neutraliza los aromas persistentes, dejando la tabla impecable y lista para volver a usar.

El microondas es otro de los electrodomésticos que se puede limpiar fácilmente con limón. Ramos aconseja colocar en un cuenco agua con tres rodajas de limón , exprimir el jugo y calentar la mezcla durante tres minutos a potencia media.

El vapor generado ablanda la suciedad y la grasa, facilitando la limpieza con un simple paño. Además, el aroma cítrico elimina los malos olores y deja el ambiente fresco.

El ácido cítrico del limón actúa como desengrasante natural, mientras que el vapor ayuda a despegar los restos de comida, logrando una limpieza rápida y sin esfuerzo.

Si bien el limón es muy versátil y puede usarse en múltiples tareas del hogar, es importante evitarlo en superficies delicadas para no dañarlas. Además de los trucos mencionados, el limón también puede aprovecharse para el cuidado de plantas y otras actividades domésticas.

Fuente: TN