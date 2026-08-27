Senado: el oficialismo busca aprobar casi 70 pliegos judiciales, entre ellos, el de dos jueces para un tribunal clave

Sin grandes contratiempos, el oficialismo y sus bloques aliados lograron reunir el quórum que dio inicio a la sesión en la que el Senado tratará casi 70 pliegos judiciales , entre los que se destacan las nominaciones para la Cámara Federal porteña de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola .

Ambos postulantes fueron seleccionados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , en consulta con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y forman parte del rediseño judicial que impulsa el gobierno de Javier Milei a partir de completar las más de 300 vacantes que recibió de la administración anterior.

La designación de Yadarola y Bertuzzi cobra relevancia si se toma en cuenta que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal es el tribunal de alzada de los juzgados federales de Comodoro Py , que tienen a su cargo la investigación de las denuncias por delitos de corrupción que salpican al Gobierno.

En realidad, los pliegos judiciales, en los que está previsto que se aprueben 67 nombramientos entre jueces, fiscales y defensores oficiales , serán el plato fuerte de la sesión.

Esto es así porque el temario solo incluye media docena de proyectos de ley, todos ellos tratados internacionales en materia de cooperación penal y económica.

Como establece el Reglamento, la sesión comenzó con los tradicionales homenajes y las cuestiones de privilegio impulsadas por la oposición kirchnerista, dirigidas en su mayoría al Gobierno Nacional.

Fuente: La Nación