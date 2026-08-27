Hallaron muerto a un hombre junto a las vías, creyeron que había sido un accidente y ahora investigan un posible crimen

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Un hombre de 40 años fue encontrado muerto este miércoles junto a las vías del ferrocarril en Rosario y la Justicia investiga si pudo haber sido víctima de un crimen. En un primer momento se sospechó que había sido arrollado por un tren, pero las lesiones encontradas en el cuerpo generaron dudas sobre esa hipótesis.

La víctima fue identificada como José Luis Torres, quien vivía a pocos metros del lugar donde fue encontrado. El cuerpo apareció alrededor de las 8.15, luego de que vecinos alertaran a efectivos de Gendarmería Nacional que patrullaban la zona. Personal médico constató que el hombre ya había fallecido.

Los investigadores observaron distintas lesiones que, en principio, no serían compatibles con un arrollamiento. Además, Torres presentaba sangre en el rostro y tenía una bufanda ajustada alrededor del cuello. Por este motivo, la causa quedó en manos de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas.

La fiscal Marisol Fabbro ordenó el trabajo del Gabinete Criminalístico, la búsqueda de rastros, la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizar la autopsia, que será clave para determinar la causa y el mecanismo de muerte.

La familia también manifestó sus dudas. Según relataron, fueron la cuñada y la suegra de Torres quienes encontraron el cuerpo cuando regresaban de llevar a los chicos a la escuela. Aseguraron que no creen que haya sido atropellado por un tren porque no escucharon los ruidos que, según ellos, suelen acompañar un accidente de ese tipo.

Además, señalaron que Torres se movilizaba con muletas y que ninguna de ellas presentaba daños. “Él está todo golpeado y las muletas están sanas. No creemos que haya sido el tren”, afirmó una familiar.