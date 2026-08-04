Se postergó la junta médica clave en la causa por la muerte de Silvina Luna: cuál es la nueva fecha

La junta médica interdisciplinaria prevista para este martes en la causa que investiga la muerte de Silvina Luna fue postergada y finalmente se realizará el 1° de septiembre a las 10 en el Cuerpo Médico Forense . Así lo comunicó el fiscal Ángel Daniel Rendo , interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, que lleva adelante la investigación por homicidio contra Aníbal Lotocki .

Según informaron fuentes judiciales, esta instancia es considerada una de las pruebas más importantes de la causa porque deberá establecer si existió un nexo causal entre la intervención estética realizada por Lotocki y el fallecimiento de la modelo , ocurrido el 31 de agosto de 2023.

En ese sentido, los especialistas deberán responder una serie de interrogantes técnicos ordenados por la Justicia. Entre ellos, si existía algún tratamiento o intervención que pudiera haber evitado el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en la insuficiencia renal progresiva de Luna y en qué momento debió haberse aplicado. También deberán determinar si los controles postoperatorios realizados por Lotocki fueron adecuados y si el médico estaba en condiciones de intervenir para evitar el agravamiento del cuadro clínico.

Los peritos también analizarán si durante el seguimiento de la paciente existían signos clínicos objetivos que permitieran prever el desarrollo del proceso granulomatoso, si la hipercalcemia y la insuficiencia renal pudieron producirse como consecuencia de una evolución clínica gradual y multifactorial y si la atención médica posterior resultó determinante en el desenlace fatal .

Otro de los puntos centrales será establecer si, de acuerdo con los conocimientos médicos disponibles al momento de los hechos, existía algún procedimiento que permitiera extraer o neutralizar el polimetilmetacrilato (PMMA) implantado en el cuerpo de la paciente sin poner en riesgo su vida o causarle un daño funcional severo. Asimismo, deberán indicar si Lotocki estaba legal y técnicamente habilitado para realizar una intervención de esas características.

La resolución también solicita que el Cuerpo Médico Forense explique si existen nuevos elementos científicos que justifiquen modificar el criterio que había sostenido en el juicio oral realizado ante el TOC N° 28, cuando se consideró que no era posible atribuir de manera directa al PMMA la aparición de hipercalcemia e hipervitaminosis D. Además, deberán precisar si entre 2011 y 2012 ya estaba consolidada en la bibliografía médica la relación entre ese material y dichas complicaciones.

Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023 a los 43 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires , donde había ingresado el 13 de junio con un fuerte dolor abdominal. La modelo sufría una insuficiencia renal aguda producto de la mala praxis en la cirugía estética que el médico Aníbal Lotocki le realizó en 2011, y aguardaba un trasplante de riñón que se demoró tras haber contraído una bacteria.

La autopsia preliminar detectó, además, trombosis venosas y tromboembolismo pulmonar como mecanismos potencialmente letales.

El deterioro de la salud de Luna se remontaba a las dos cirugías estéticas que se realizó en octubre y noviembre de 2011 con Lotocki. Tras esas intervenciones, comenzó a registrar niveles elevados de calcio en sangre —hipercalcemia—, condición que los estudios posteriores vincularon con una intoxicación por polimetilmetacrilato (PMMA). En 2014 fue hospitalizada por cálculos renales y, desde 2016, dependió de la diálisis de forma continua hasta el día de su muerte.

La modelo había relatado públicamente su padecimiento en reiteradas oportunidades y señaló a Lotocki como responsable de su deterioro físico.

Fuente: Infobae