Escándalo con Facundo Moyano: Se conoció el video de la influencer caminando semidesnuda y desorientada por avenida del Libertador

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Se conoció en las últimas horas el video que registra los instantes posteriores al episodio que involucró al exdiputado y dirigente sindical Facundo Moyano en el barrio porteño de Belgrano.





En las imágenes se observa a una joven caminando semidesnuda y visiblemente desorientada por la avenida del Libertador, poco después de salir de un edificio donde, según la denuncia, se encontraba junto a Moyano.





El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada. De acuerdo con el parte policial citado por TN, la mujer salió corriendo del edificio sin ropa y detrás de ella fue visto el exdiputado, quien posteriormente fue demorado por efectivos de la Policía de la Ciudad.





El video muestra a la joven avanzando en estado de conmoción mientras peatones y automovilistas continúan circulando por la zona. Algunas personas observan la situación, mientras otras siguen su camino.





Según la información difundida por TN, la mujer denunció haber sido víctima de agresiones por parte de Moyano. La investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias del episodio y las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento, no se informó una resolución judicial sobre el caso.