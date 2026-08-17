Salió a hacer las compras por el barrio, se resbaló en una vereda y la dueña de la casa deberá indemnizarla

NACIONALES





Una mujer que salió a realizar compras por su barrio y sufrió una grave caída en la vereda de una vivienda deberá recibir una indemnización de $4.590.818 más intereses, luego de que la Justicia de Mar del Plata determinara que la propietaria del inmueble era responsable por el estado de la acera.

El accidente ocurrió en agosto de 2019. Según consta en el expediente, la mujer resbaló sobre una superficie que se volvía especialmente peligrosa en condiciones de humedad y sufrió una fractura de tibia y peroné, lesiones que requirieron atención de urgencia, cinco días de internación y dos intervenciones quirúrgicas.

La víctima fue auxiliada inicialmente por vecinos y transeúntes. Uno de los testigos incluso relató que también resbaló cuando intentaba ayudarla y describió la vereda como “una pista de hielo” durante los días húmedos.

La demanda fue presentada contra dos personas, aunque posteriormente la mujer desistió de continuar el reclamo contra una de ellas. La propietaria cuestionó, entre otros aspectos, que no se hubiera acreditado correctamente su responsabilidad sobre el lugar donde ocurrió el accidente.

Sin embargo, la jueza del Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 7 consideró acreditada la titularidad del inmueble mediante documentación del Registro de la Propiedad y concluyó que la vereda presentaba condiciones que representaban un riesgo para los peatones.

Durante el proceso se realizaron distintas pericias médicas y psicológicas. La evaluación médica confirmó la fractura, las intervenciones quirúrgicas y la existencia de cicatrices como secuela. Una especialista determinó un 11,02% de incapacidad por daño estético.

La pericia psicológica, por su parte, detectó síntomas depresivos leves, baja autoestima y limitaciones vinculadas al dolor crónico, aunque descartó un trastorno de estrés postraumático.

La mujer también explicó que las lesiones afectaron su vida cotidiana, familiar y laboral. Durante su recuperación necesitó ayuda de familiares, tuvo dificultades para movilizarse y afrontó gastos médicos y de traslado.

Cómo se calculó la indemnización

La Justicia fijó $200.000 por gastos médicos y de traslado, teniendo en cuenta la documentación presentada y los gastos habituales derivados de una lesión de estas características.

Por incapacidad física, estableció una reparación de $1.500.000, mientras que por daño psicológico otorgó $1.339.200, destinado principalmente al tratamiento terapéutico recomendado por la perito.

En concepto de daño moral, la indemnización fue de $1.551.618, debido al impacto emocional y las dificultades que el accidente provocó en la vida de la damnificada.

De esta manera, el monto total de la condena alcanzó los $4.590.818, más intereses.

La magistrada también rechazó el planteo de la demandada sobre una supuesta “pluspetición inexcusable” y desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva. Las costas del proceso quedaron a cargo de la parte vencida.

Una reparación posterior también fue considerada como prueba

Otro elemento tenido en cuenta por la Justicia fue que la Municipalidad constató en mayo de 2024 la reparación de la vereda, después de realizar una inspección e intimar a su arreglo.

Para la jueza, esta circunstancia permitió reforzar la conclusión de que existía un defecto en el solado al momento del accidente.

La sentencia estableció que el pago deberá realizarse dentro de los diez días posteriores a quedar firme la resolución, con intereses calculados desde la fecha del hecho y posteriormente según la tasa correspondiente.



