Resultado de las Leonas vs. Países Bajos: quién ganó la final del Mundial de hockey

Las Leonas se consagraron campeonas del mundo. La selección argentina fue muy superior a Países Bajos en la final disputada en Amstelveen y celebró la obtención de su tercera estrella tras vencer al seleccionado neerlandés, anfitrión de esta edición, por penales australianos, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario por los goles de Yibbi Jansen y María José ‘Majo’ Granatto.

De visitantes, siendo ampliamente superiores y reponiéndose de un resultado adverso, el equipo albiceleste hizo historia en suelo neerlandés. Las Leonas fueron mucho mejores que su rival de turno, principalmente en la segunda mitad. Nunca cedieron el protagonismo y, menos aún, dejaron de ir a buscar el resultado que tanto anhelaban. Un partido, una final, para el recuerdo. Para la historia.

El único asterisco en esta actuación inolvidable estuvo en los córneres cortos. La Argentina falló los primeros seis con errores llamativos de control, recepción y decisión. Agustina Gorzelany, la especialista albiceleste, tenía enfrente a Anne Veenendaal, compañera suya durante varios años en el AH&BC Amsterdam, club neerlandés con vasta tradición. Y no logró imponerse en ese duelo mano a mano. Pero el destino tenía las cosas claras: el trofeo tenía que quedar en manos del mejor equipo de este Mundial.

Con poco, en medio de una actuación deslucida, Países Bajos se puso en ventaja a los 14′ del segundo cuarto por intermedio de Jansen, la goleadora del certamen ecuménico. Valentina Raposo cometió una infracción al intentar marcar a Frederique Matla y se cobró córner corto a 47 segundos para que termine el primer tiempo, un golpe que podría haber puesto en aprietos a las argentinas antes de afrontar el complemento, pero siempre mantuvieron la templanza.

En ese momento, la Argentina pagó el precio de no haber podido generar verdadero peligro en el área rival, más allá de varios pasajes de posesión de pelota. En cuanto tuvo su primera oportunidad, el local fue efectivo y venció la resistencia de Cristina Cosentino, que se lamentó por considerar que no había tapado bien su palo derecho.

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Fuente: La Nación